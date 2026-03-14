نوزایی ژئوپلیتیک ایران؛ «ماکو» فرودگاه تمدنی در عصر پساهژمونی
پایان جنگ مقتدرانه با محور غربی صهیونیستی، صرفاً یک پیروزی در میدان نبرد نیست؛ بلکه «لحظه گسست» تاریخی از نظمِ تحمیلی صدساله و آغاز عصر «ایرانِ واسط» در قلب جهان است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در فردای این نبرد، ایران نه یک بنبست جغرافیایی تحت فشار، بلکه به عنوان «امنترین خشکیِ متصل به آبهای آزاد» ظهور میکند.
با فروپاشی زنجیره تحریمهای فلجکننده، ایران از یک بازیگر بازدارنده به یک «هابکشور» (کشور کانون) تبدیل میشود که جهان برای بقای زنجیره تأمین خود، چارهای جز عبور از خاک آن نخواهد داشت.
در این نظم نوین، قدرت سخت جای خود را به «قدرت لجستیکی» میدهد و مناطق آزاد ایران، بهویژه منطقه آزاد ماکو، به مثابه خاکریزهای خط مقدم در جبهه اقتصاد بینالملل عمل میکنند.با تثبیت امنیت پایدار، کریدورهای خفته بیدار میشوند.
شرق دور برای دسترسی به بازارهای تشنه اروپا، دیگر ریسکِ مسیرهای طولانی دریایی را نمیپذیرد و «کریدور میانی» از قلب ایران عبور خواهد کرد.
در این هندسه جدید، منطقه آزاد ماکو دیگر یک معبرِ ساده مرزی در انتهای جغرافیای ایران نیست، بلکه «مرکز ثقلِ اوراسیا» و دروازه طلایی ورود به بازار ۵۰۰ میلیونی اروپا و روسیه است.
ماکو با وسعت سرزمینی معادل برخی کشورهای کوچک، در واقع «کشوری در دل یک کشور» خواهد بود که به دلیل نزدیکی به چهارراه تمدنی ترکیه، قفقاز و بالکان، به بزرگترین انبار استراتژیک کالا در غرب آسیا تبدیل میشود.
واقعیت آینده ایران نشان میدهد که با اتصال راهآهن شرق به غرب و شمال به جنوب، ماکو به یک «بندر خشک هوشمند» بدل خواهد شد که در آن، کالاها نه فقط ترانزیت، بلکه «هویت جدید» مییابند.تحلیل عمیقِ زنجیره ارزش در پساجنگ نشان میدهد که ماکو به مقصد اول «سرمایهگذاریهای معکوس» تبدیل میشود.
شرکتهای چندملیتی که پیش از این از ترس تنش، سرمایه خود را از منطقه خارج کرده بودند، با مشاهده ثبات پولادین ایران، برای استفاده از انرژی ارزان، موقعیت فوقراهبردی و نیروی کار متخصص، در جایجایِ دشتهای ماکو کارخانههای «تولیدِ در لحظه» (تولید نزدیک به بازار مصرف) را بنا میکنند. این یعنی ماکو به موتور محرک صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده و کالای «ساخت ایران» با استانداردهای قرن بیست و یکم، ظرف چند ساعت به قلب آناتولی و بنادر مدیترانه میرسد.
این درهمتنیدگی منافع، خود بزرگترین تضمین صلح پایدار است؛ چرا که در جهانِ آینده، هیچ قدرتی جرئت ایجاد تنش در منطقهای را نخواهد داشت که رگهای حیاتی تجارتش از آن میگذرد.
در نهایت، ماکو در ایران نوین، نماد گذار از «اقتصاد نفتی زیرزمینی» به «اقتصاد لجستیکی روی زمینی» است.
با پایان دوران تهدید، ماکو به پیشانی مدرن ایران تبدیل میشود که در آن لجستیک، تجارت و صنعت در هم تنیده شدهاند تا ایران را به «تنها پل شکسته نشده» میان شرق و غرب بدل کنند.
آینده ایران، آیندهای است که در آن ثروت نه از لولههای نفت، بلکه از چرخهای کامیونها و واگنهای ریلی که در دشتهای ماکو رقم میخورند، جاری خواهد شد.
این واقعیت محتوم کشوری است که آموخته است چگونه از خاکستر جنگ، ققنوس رفاه و قدرت اقتصادی را به پرواز درآورد.
کارشناس حوزه رسانه؛ رضا جاپلقی