از شهادت امیرالمومنین (ع) تا سید علی (ره)، پیام وحدت و انسجام اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در فضایی آکنده از اندوه و همدلی، مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، مردم فهیم سرمایه گذارن و صادر کنندگان با فرهنگ استان ایغدیر ترکیه با برگزاری مراسم در مسجد جامع شهر و راه اندازی موکب با مردم عزیزجمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی و همراهی نمودند.

در این مراسم، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو نیز روز شنبه با حضور در جمع عزاداران، در آیین سوگواری و نماز جماعت مغرب و عشاء شرکت کرد و پیام همدردی مردم منطقه آزاد ماکو و ائمه جمعه این منطقه را به شیعیان استان ایغدیر ابلاغ کرد.

گروسی در حاشیه این مراسم با قدردانی از همراهی و همدلی روحانیت و شیعیان این شهر با ملت ایران، بر اهمیت وحدت و همبستگی مسلمانان و شیعیان جهان در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و برگزاری چنین مراسم‌هایی را نشانه اتحاد و همدلی و پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان ملت‌های مسلمان دانست.

وی ابراز همدردی و همراهی شیعیان کشور ترکیه با مردم ایران را نمادی از همبستگی جهان اسلام توصیف کرد و آن را موجب دلگرمی مردم ایران در مسیر مقاومت و ایستادگی دانست.

در پایان این مراسم، روحانیت و شیعیان استان ایغدیر نیز با استقبال از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جمع عزاداران، شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مردم ایران را به ملت ایران تسلیت گفته و برای مردم ایران آرزوی عزت، آرامش و پیروزی در برابر دشمنان اسلام کردند. برگزاری این مراسم در شهر ایغدیر ترکیه، بار دیگر عمق پیوندهای اعتقادی و عاطفی شیعیان منطقه و روحیه همدلی میان ملت‌های مسلمان را به نمایش گذاشت.