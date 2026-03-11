از شهادت امیرالمومنین (ع) تا سید علی (ره)، پیام وحدت و انسجام اسلامی
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در مراسم عزاداری شیعیان ایغدیر ترکیه حضور یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در فضایی آکنده از اندوه و همدلی، مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، مردم فهیم سرمایه گذارن و صادر کنندگان با فرهنگ استان ایغدیر ترکیه با برگزاری مراسم در مسجد جامع شهر و راه اندازی موکب با مردم عزیزجمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی و همراهی نمودند.
در این مراسم، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو نیز روز شنبه با حضور در جمع عزاداران، در آیین سوگواری و نماز جماعت مغرب و عشاء شرکت کرد و پیام همدردی مردم منطقه آزاد ماکو و ائمه جمعه این منطقه را به شیعیان استان ایغدیر ابلاغ کرد.
گروسی در حاشیه این مراسم با قدردانی از همراهی و همدلی روحانیت و شیعیان این شهر با ملت ایران، بر اهمیت وحدت و همبستگی مسلمانان و شیعیان جهان در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و برگزاری چنین مراسمهایی را نشانه اتحاد و همدلی و پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان ملتهای مسلمان دانست.
وی ابراز همدردی و همراهی شیعیان کشور ترکیه با مردم ایران را نمادی از همبستگی جهان اسلام توصیف کرد و آن را موجب دلگرمی مردم ایران در مسیر مقاومت و ایستادگی دانست.
در پایان این مراسم، روحانیت و شیعیان استان ایغدیر نیز با استقبال از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جمع عزاداران، شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مردم ایران را به ملت ایران تسلیت گفته و برای مردم ایران آرزوی عزت، آرامش و پیروزی در برابر دشمنان اسلام کردند. برگزاری این مراسم در شهر ایغدیر ترکیه، بار دیگر عمق پیوندهای اعتقادی و عاطفی شیعیان منطقه و روحیه همدلی میان ملتهای مسلمان را به نمایش گذاشت.