تجدید عهد سازمان منطقه آزاد انزلی با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرعامل ، مدیران و کارکنان این سازمان، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت‌برکاته) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفته و ضمن تجدید عهد، بر خدمت در پرتو رهنمودهای ایشان تأکید کردند.

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران، ۱۰۳)

انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای دیگر از عنایت الهی و نتیجه پیوند عمیق ملت مؤمن و بصیر ایران با ارزش‌های انقلاب بود. صحنه‌های شورانگیز و لبریز از احساس ملت شریف ایران پس از اعلام این خبر، جلوه‌ای زیبا و به‌یادماندنی از عشق مردم به ولایت و استمرار مسیر الهی انقلاب را رقم زد؛ شور و شعفی که در خیابان‌ها و شهرها منعکس شد، نشانه‌ای از وحدت، امید و پویایی جامعه اسلامی در آغاز فصلی تازه از هدایت و ایمان است.

مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی، این رویداد تاریخی را به ملت شریف ایران و دوستداران انقلاب تبریک عرض کرده و آن را تداوم‌بخش مسیر عزت، عدالت و پیشرفت ملی می‌دانند. شخصیت علمی، معنوی و اخلاقی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چراغی فروزان در مسیر تعالی کشور است.

ما اعضای خانواده بزرگ سازمان منطقه آزاد انزلی، با تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و امام شهید، شهدا و مقام معظم رهبری، اعلام می‌داریم که با تدابیر ایشان، تمامی ظرفیت‌های منطقه را برای رشد اقتصادی، تقویت حضور ملی و بین‌المللی، و خدمت صادقانه به مردم به‌کار خواهیم گرفت.

از خداوند متعال، دوام عزت رهبر معظم انقلاب، سربلندی ایران اسلامی و ارتقای وحدت و همدلی را مسئلت می‌نماییم.

والسلام علی من اتّبع الهدی

انتهای پیام/