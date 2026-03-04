منطقه آزاد ماکو در بحبوحه جنگ، خدمات اقتصادی خود را تداوم می‌بخشد

در حالی که اکثر مرزهای زمینی کشور با تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از جنگ و تجاوز بی‌سابقه استکبار و اسرائیل مواجه هستند، فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به روال عادی خود ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیرعامل این سازمان با اعلام اینکه روند پشتیبانی اقتصادی و تولید در این منطقه به صورت شبانه‌روزی در جریان است، از بازدید خود از پروژه‌های عمرانی پدافندی خبر داد.

حسین گروسی تاکید کرد: علی‌رغم شرایط دشوار، پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه متوقف نشده‌اند.

همچنین، مرز بازرگان، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور، با تمام توان در ارائه خدمات، ترانزیت و حمل و نقل کالا فعال بوده و به تداوم زنجیره تامین و تجارت کمک می‌کند.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی منطقه آزاد ماکو برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط کنونی است.

 

