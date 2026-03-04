به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیرعامل این سازمان با اعلام اینکه روند پشتیبانی اقتصادی و تولید در این منطقه به صورت شبانه‌روزی در جریان است، از بازدید خود از پروژه‌های عمرانی پدافندی خبر داد.

حسین گروسی تاکید کرد: علی‌رغم شرایط دشوار، پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه متوقف نشده‌اند.

همچنین، مرز بازرگان، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور، با تمام توان در ارائه خدمات، ترانزیت و حمل و نقل کالا فعال بوده و به تداوم زنجیره تامین و تجارت کمک می‌کند.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی منطقه آزاد ماکو برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط کنونی است.

انتهای پیام/