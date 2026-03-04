مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر لزوم استمرار تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تأکید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم در این برنامه کاری، با حضور در بخش های مختلف بندری و گمرکی، از نزدیک در جریان فرآیند تخلیه و بارگیری کالاها قرار گرفت و بر لزوم تسریع در سازوکارها و عملکرد منجر به تخلیه و بارگیری و جلوگیری از هرگونه تأخیر در توزیع کالاها، تأکید کرد.

وی افزود: منطقه آزاد انزلی بر استمرار تأمین کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی موردنیاز متعهد بوده و در شرایط جنگ تحمیلی، اهمیت این نقش در جهت تضمین جریان های مصرفی و تولیدی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

طاعتی مقدم با اشاره به عملکرد بخش های مختلف منطقه متبوع خود از دوران کرونا تا کنون و مسیر رو به گسترش اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر، تصریح کرد: حفظ روندهای اصلی و فرعی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی-صنعتی، مهمترین هدف در دوران کنونی است که به صورت یک اولویت در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی و فعالین اقتصادی قرار دارد.

گفتنی است در جریان این بازدیدها که علاوه بر محدوده بندری، شامل فاز تجارت و گردشگری منطقه نیز شد، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند و دستورات لازم در خصوص رفع برخی ناهماهنگی های میان نهادی به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به امور جاری، صادر شد.

انتهای پیام/