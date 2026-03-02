به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در متن پیام تسلیت آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ المومِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیه فَمِنهم مَّن قَضَىٰ نَحبه وَمِنهم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدیلا

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، شهادت عالم مجاهد، مقتدای نستوه، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)در جنایت تجاوز تروریستی حمله رژیم تبهکار امریکا و رژیم صهیونی را تسلیت عرض می کنند.

اطمینان داریم با اتکال به خداوند متعال، حفظ وحدت و انسجام ملی، همدلی قوای سه‌گانه و حمایت از نیروهای مسلح، این مقطع خطیر نیز به فرصتی برای تجلی غیرت انقلابی و اقتدار ملی بدل خواهد شد و بار دیگر پیروزی تاریخی ملت بزرگ ایران و شکست مفتضحانه دشمنان را رقم خواهد زد.

