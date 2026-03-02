خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت دبیرخانه شورای‌عالی و مدیران و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درپی شهادت امام خامنه‌ای(ره)

کد خبر : 1757756
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در پیامی شهادت عالم مجاهد، مقتدای نستوه، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)در جنایت تجاوز تروریستی حمله رژیم تبهکار امریکا و رژیم صهیونی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در متن پیام تسلیت آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ المومِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیه فَمِنهم مَّن قَضَىٰ نَحبه وَمِنهم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدیلا

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران و کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، شهادت عالم مجاهد، مقتدای نستوه، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)در جنایت تجاوز تروریستی حمله رژیم تبهکار امریکا و رژیم صهیونی را تسلیت عرض می کنند.

اطمینان داریم با اتکال به خداوند متعال، حفظ وحدت و انسجام ملی، همدلی قوای سه‌گانه و حمایت از نیروهای مسلح، این مقطع خطیر نیز به فرصتی برای تجلی غیرت انقلابی و اقتدار ملی بدل خواهد شد و بار دیگر پیروزی تاریخی ملت بزرگ ایران و شکست مفتضحانه دشمنان را رقم خواهد زد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
