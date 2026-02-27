به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد اعتمادی رییس پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه کیش با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای ایام نوروز اظهار داشت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس وظایف ذاتی خود و با برخورداری از ظرفیت و توان عملیاتی مناسب، تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت‌گاز، سوخت هواپیما و سوخت شناورها را در تمامی ایام سال و به‌ویژه تعطیلات نوروزی به‌صورت کامل مدیریت می‌کند و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

وی افزود : انبار نفت جزیره کیش با ظرفیت ذخیره ‌سازی حدود ۱۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی نقش بسیار مهم و استراتژیکی در تأمین سوخت جزیره ایفا می‌کند و خوشبختانه با برنامه‌ریزی و تمهیدات اندیشیده ‌شده، میزان ذخایر سوخت در وضعیت مطلوب، مطمئن و در بهترین شرایط ممکن قرار دارد.

رییس پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه کیش با اشاره به محدودیت تعداد جایگاه‌های سوخت در جزیره گفت: با همکاری متصدیان مجاری عرضه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی جایگاه‌ها با حداکثر ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند. تجربه موفق نوروز سال گذشته که با وجود افزایش قابل توجه حجم خودروهای ورودی، سوخت‌رسانی به‌صورت روان و بدون مشکل انجام شد، نشان‌دهنده اثربخشی این اقدامات است و امسال نیز با تلاش مضاعف، رضایت کیشوندان و مسافران نوروزی در اولویت قرار دارد.

اعتمادی در خصوص خرابی احتمالی نازل‌های سوخت اظهار داشت: با توجه به اهمیت فعال بودن تمامی نازل‌ها، وضعیت عملکرد آن‌ها به‌صورت لحظه‌ای از طریق سامانه هوشمند رصد و پیگیری می‌شود و برای ایام نوروز هماهنگی‌های لازم جهت تأمین قطعات پشتیبان با پیمانکار سامانه هوشمند سوخت به‌طور کامل انجام شده است.

وی تأمین سوخت هواپیما در فرودگاه بین‌المللی کیش را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود : با توجه به حجم بالای پروازها در این فرودگاه، سوخت‌رسانی به هواپیماها به‌صورت شبانه‌روزی و بدون هیچ‌گونه تأخیر انجام می‌شود و در ایام نوروز نیز تمامی پروازها بدون وقفه سوخت‌گیری خواهند شد.

رییس پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه کیش همچنین به ذخیره‌سازی گاز مایع اشاره کرد و گفت: با تمهیدات اتخاذ شده، ذخیره‌سازی حداکثری و توزیع پایدار گاز مایع در تمامی ایام به‌ویژه نوروز با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی و نوسازی جایگاه‌های سوخت بیان کرد: فاز نخست بهسازی محیطی دو جایگاه‌ آغاز شده و طرح توسعه جایگاه دیگر نیز در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.