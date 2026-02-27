دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در شهرک صنعتی سفیدرود افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با حضور مدیران استانی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی دفتر نمایندگی این سازمان در شهرک صنعتی سفیدرود افتتاح و در مدار خدمت رسانی به فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بزرگترین پهنه صنعتی استان قرار گرفت.

طاعتی مقدم: حرکت هوشمندانه الحاق اراضی سپیدرود به منطقه آزاد انزلی، فرصت توسعه استان محسوب می شود

مصطفی طاعتی مقدم در مراسم شروع به کار رسمی دفتر نمایندگی سازمان متبوع خود در شهرک صنعتی سفیدرود، الحاق اراضی سپیدرود به منطقه آزاد انزلی را به عنوان یک حرکت هوشمندانه، فرصت توسعه استان گیلان عنوان کرد و اظهار داشت: با یک برنامه ریزی هدفمند، آینده نگرانه و جامع در پهنه های مختلف محدوده منطقه آزاد انزلی، برای اراضی مجموعه اراضی کشت و صنعت سفید رود نیز برنامه ریزی بلند مدت و جامعی جهت بهره برداری حداکثری از مزیت های قانونی منطقه در نظر گرفته شده و از مزایای خوب این محدوده صنعتی، بهره مندی از زیرساخت های اولیه است.

وی با اشاره به نزدیکی منطقه آزاد انزلی به قطب های جمعیتی و تولیدی-صنعتی کشورمان تصریح کرد: محدودیت های قانونی برای توسعه شهرک های صنعتی در محدوده های اطراف شهرهای بزرگ کنونی با عنایت به مزیت های قانونی منطقه آزاد انزلی فرصت ویژه ای برای حضور سرمایه گذاران و طرح های سرمایه گذاری است و می توانیم مکانی برای جذب سرمایه گذارانی باشیم که دیگر علاقه ای به فعالیت در شهرهای بزرگ کشور ندارند.

طاعتی مقدم از اظهار علاقه سرمایه گذاران حوزه پوشاک جهت ایجاد شهرک پوشاک با تمام زنجیره تولید خود در منطقه آزاد انزلی خبر داد و این مهم را بخشی از اثرات مثبت افزایش محدوده این منطقه و اضافه شدن پهنه های صنعتی چون سفیدرود برشمرد و گفت: امیدوارم با وفاق ایجاد شده در سطح استان شاهد تحقق اهداف و برنامه ها جهت تبدیل یک استان پیشرو در شاخص های تولیدی-صنعتی و صنایع پاک و دانش بنیان باشیم.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه وفاق شکل گرفته برای تصویب لایحه قانونی افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در سایر موضوعات استانی نیز منافع مردم استان را تأمین نماید خواستار احداث طرح کمربندی امام زاده هاشم به خمام شد تا زمینه کاهش ترافیک ورودی به شهر رشت و تسریع در فرآیند حمل و نقل کالا به بنادر انزلی و کاسپین فرآهم شود.

فرماندار شهرستان رشت: باید از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی جهت رونق واحدهای تولیدی بهره برد

اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت در این رویداد بهره‌مندی از مشوق‌ها و امتیازهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مناطق آزاد، که به بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری صنایع کمک می‌کند را بخشی سیاست های اقتصادی دولت در حمایت از تولید اعلام کرد و گفت: دولت در چارچوب سیاست‌های جاری خود، تمرکز ویژه‌ای بر رونق بخش صنعت، تولید و اشتغال دارد و الحاق محدود شهرک صنعتی سفیدرود به محدوده منطقه آزاد نیز در همین راستا انجام شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد با بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری صنایع، می‌تواند به افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود؛ از تمامی افرادی که طی سالهای گذشته در مسیر الحاق شهرک صنعتی سفیدرود به محدوده منطقه آزاد انزلی تلاش کردند قدردانی کرد و تصریح نمود: این همراهی در جهت تقویت بنیان‌های اقتصادی استان گام برداشته و امروز اقتصاد تاثیرگذارترین مؤلفه بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است و تقویت معیشت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

فرماندار شهرستان رشت اشتغالزایی و رونق تولید و کسب‌وکار را زمینه ساز افزایش درآمد خانوارها، ارتقاء سرمایه اجتماعی و امید در جامعه ارزیابی نمود و افزود: فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد علاوه بر استان گیلان در مازندران و پیگیری برای الحاق استان اردبیل به این سازوکار، در صورت نهایی شدن مراحل قانونی، می‌تواند آثار مثبتی بر گردش اقتصادی و تعاملات تجاری منطقه داشته باشد.

میرغضنفری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان منطقه آزاد انزلی و فعالان بخش خصوصی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش فرصت‌های شغلی در شهرستان رشت و استان گیلان بیش از پیش فراهم شود.

رییس فراکسیون مناطق آزاد: عملکرد مثبت دبیرخانه شورایعالی مورد تأیید رییس جمهور و دولت بوده و رشد شاخص ها و فعالیت های توسعه ای منطقه آزاد انزلی نیز چشم گیر است

سعید رحمت زاده رییس فراکسیون مناطق آزاد و نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی شروع به کار دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در شهرک صنعتی سفید را رویدادی با ارزش عنوان نمود و با اشاره به جریان تصویب لایحه افزایش محدوده نخستین منطقه آزاد شمال کشور از مجلس دهم که در نهایت در مجلس دوازدهم به تصویب رسید، اظهار داشت: با توجه به الحاق اراضی جدید به محدوده منطقه آزاد انزلی فرصت بهره مندی از ظرفیت مزیت های قانونی منطقه در سطح استان به صورت جغرافیایی نیز فرآهم شده و همه مسئولین و نمایندگان برای تداوم مسیر تعالی این منطقه باید همراهی و همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه عملکرد مثبت دبیرخانه شورایعالی مورد تأیید رییس جمهور و دولت بوده و رشد شاخص ها و فعالیت های توسعه ای منطقه آزاد انزلی نیز چشم گیر است تأکید کرد: اقتصاد اساس حکمرانی ماست و ریشه نارضایتی ها نیز در مباحث اقتصادی است، و گرنه ایمان در اعماق وجود مردم سرزمین وجود دارد، ناترازی حکمرانی ما باعث نارضایتی مردم عزیز شده است.

نماینده مردم صومعه سرا قدردانی فرصت های خدمت و انجام امور توسط مسئولین و مدیران دولتی باهمدلی و اغماض را حائز اهمیت بیان کرد و خواستار همکاری مدیران شهرک های صنعتی و صمت، گمرک، دارایی استان با منطقه آزاد انزلی جهت بهره مندی هر چه بیشتر فعالین اقتصادی از مزایا و معافیت های مناطق آزاد شد.

در ابتدای این مراسم مجید فاتحی عضو هیئت‌مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری برنامه های سازمان را جهت توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی سفیدرود را اعلام کرد.

گفتنی است در این رویداد اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی-صنعتی شهرک صنعتی سفیدرود حضور داشتند.

