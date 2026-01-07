دوره آموزشی اخلاق کارگزاران در کیش برگزار شد
دوره آموزشی "اخلاق کارگزاران از نگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه" در تاریخ 16 دیماه با حضور مدیران، روسای مجامع، بازاریان و مسئولان ادارات در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره آموزشی که ویژه مدیران، روسای ادارات در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، با تدریس حجتالاسلام حمید محمدی و با حضور مدیران، روسای مجامع، بازاریان و مسئولان ادارات برگزار گردید.
در این دوره، آموزههای اخلاقی امام علی (ع) در زمینه رفتار حرفهای و اخلاق کارگزاران در محیطهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان ضمن آشنایی با اصول اخلاقی نهج البلاغه، بر لزوم پیادهسازی این اصول در محیطهای کاری تأکید کردند.
هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح اخلاق حرفهای و بهبود عملکرد کارگزاران و مدیران در ساختار اداری سازمانهای مختلف بود.