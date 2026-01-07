خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوره آموزشی اخلاق کارگزاران در کیش برگزار شد

دوره آموزشی اخلاق کارگزاران در کیش برگزار شد
کد خبر : 1739247
لینک کوتاه کپی شد.

دوره آموزشی "اخلاق کارگزاران از نگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه" در تاریخ 16 دی‌ماه با حضور مدیران، روسای مجامع، بازاریان و مسئولان ادارات در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره آموزشی که ویژه مدیران، روسای ادارات  در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، با تدریس حجت‌الاسلام حمید محمدی و با حضور مدیران، روسای مجامع، بازاریان و مسئولان ادارات برگزار گردید.

در این دوره، آموزه‌های اخلاقی امام علی (ع)  در زمینه رفتار حرفه‌ای و اخلاق کارگزاران در محیط‌های اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با اصول اخلاقی نهج البلاغه، بر لزوم پیاده‌سازی این اصول در محیط‌های کاری تأکید کردند.

هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح اخلاق حرفه‌ای و بهبود عملکرد کارگزاران و مدیران در ساختار اداری سازمان‌های مختلف بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی