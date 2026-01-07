کیش، بستر راهبردی تحول فناورانه صنعت پتروشیمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین افشین در آیین آغاز به کار نمایشگاه پتروکم ایران با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران امروز در نقطه‌ای حساس از نظر تصمیم‌گیری قرار دارد، اظهار کرد: آینده این صنعت بیش از هر عامل دیگری به کیفیت تصمیم‌ها وابسته است و دیگر نمی‌توان صرفاً با افزایش خوراک یا توسعه کمی، مسیر رشد را تضمین کرد.

وی با بیان اینکه جزیره کیش از مزایای منحصر به فردی همچون سرعت اجرای طرح‌ها، دسترسی به منابع سرمایه، همجواری با صنایع جنوب کشور و امکان ایجاد زیرساخت‌های نوین پردازشی برخوردار است، افزود: اگر قرار باشد مغز متفکر صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای شکل بگیرد، هیچ مکانی مناسب‌تر از کیش نخواهد بود.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط پایدار و واقعی میان صنعت پتروشیمی و دانشگاه‌ها تصریح کرد: تجربیات نشان می‌دهند که هوش مصنوعی صنعتی زمانی به نتیجه می‌رسد که صنعت، داده‌های واقعی را وارد فرآیند پژوهش کند و دانشگاه به‌عنوان شریک راهبردی، نه پیمانکار، در کنار صنعت قرار گیرد.

افشین بر اهمیت تسریع توسعه صنعت پتروشیمی تأکید کرد و افزود: آنچه آینده این صنعت را رقم می‌زند، کیفیت تنظیم روابط بین‌بخشی است و هوش مصنوعی می‌تواند ابزار اصلی این تنظیم باشد.

وی داده‌های صنعتی را خوراک جدید واحدهای تولیدی دانست و گفت: همان‌طور که خوراک خام بدون فرآوری به محصول نهایی تبدیل نمی‌شود، داده نیز بدون تحلیل و هوشمندسازی صرفاً به انباشت اطلاعات تبدیل خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر افزود: هوش مصنوعی اگر به داده‌های واقعی صنعت متصل نشود، در حد نمایش باقی می‌ماند و اگر صنعت از این ظرفیت استفاده نکند، هزینه‌های پنهان آن هر سال افزایش خواهد یافت.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال را تصمیمی راهبردی برای آینده صنعت پتروشیمی توصیف کرد و گفت: تمرکز هدفمند بر فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی صنعتی، تحلیل داده‌های فرایندی و سامانه‌های پیش‌بینی، علاوه بر افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک و ارتقای جایگاه منطقه‌ای این صنعت را به همراه خواهد داشت.

همچنین آیین رونمایی از کتاب کارنامه ساخت داخل با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و حسین حسین‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس برگزار شد .

در ادامه، سومین دوره همایش و نمایشگاه بین‌المللی «ایران پتروکم» به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته کشور، در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش آغاز به کار کرد.

این رویداد با هدف ایجاد بستر تعامل میان شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، سازندگان کاتالیست‌ها، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ده‌ها شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی برگزار شده است.

در جریان این همایش و نمایشگاه، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌شود و تازه‌ترین دستاوردها و فناوری‌های نوین صنعت پتروشیمی در معرض دید فعالان و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم تا ۱۸ دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

