از دستور تا پیگیری؛ حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان

معاون توسعه اقتصادی سازمان با اشاره به نقش منطقه آزاد اروند در رونق تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرد که سازمان به عنوان محور تسهیلگری، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.

وی افزود که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت استاندار و معاون امور هماهنگی اقتصادی استان، موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.

چهارده شرکت دارای مشکلات عمدتاً مرتبط با تامین سرمایه در گردش و موانع اجرایی، دستورات عملیاتی فوری دریافت کرده‌اند و روند پیگیری تا رفع کامل مشکلات ادامه دارد.

معاون توسعه اقتصادی سازمان گفت که حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیت تولید در شرایط اقتصادی حساس کشور، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است. وی تولید را جبهه اول اقتصاد کشور دانست و بر اهمیت استمرار این حمایت‌ها برای همه شرکت‌های منطقه تاکید کرد.

او همچنین خاطرنشان کرد که این رویکرد سازمانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف ایجاد اثرگذاری ملموس و سریع برای فعالان اقتصادی منطقه است.

