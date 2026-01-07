خبرگزاری کار ایران
از دستور تا پیگیری؛ حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان

از دستور تا پیگیری؛ حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان
محمد حسینی نصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، اعلام کرد که رفع موانع تولید برای همه شرکت‌های منطقه یک رویکرد پایدار سازمان است و پیگیری آن تا حل کامل مشکلات ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون توسعه اقتصادی سازمان با اشاره به نقش منطقه آزاد اروند در رونق تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرد که سازمان به عنوان محور تسهیلگری، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.
وی افزود که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت استاندار و معاون امور هماهنگی اقتصادی استان، موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.
چهارده شرکت دارای مشکلات عمدتاً مرتبط با تامین سرمایه در گردش و موانع اجرایی، دستورات عملیاتی فوری دریافت کرده‌اند و روند پیگیری تا رفع کامل مشکلات ادامه دارد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان گفت که حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیت تولید در شرایط اقتصادی حساس کشور، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است. وی تولید را جبهه اول اقتصاد کشور دانست و بر اهمیت استمرار این حمایت‌ها برای همه شرکت‌های منطقه تاکید کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که این رویکرد سازمانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف ایجاد اثرگذاری ملموس و سریع برای فعالان اقتصادی منطقه است.

 

