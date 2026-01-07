از دستور تا پیگیری؛ حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان
محمد حسینی نصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، اعلام کرد که رفع موانع تولید برای همه شرکتهای منطقه یک رویکرد پایدار سازمان است و پیگیری آن تا حل کامل مشکلات ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون توسعه اقتصادی سازمان با اشاره به نقش منطقه آزاد اروند در رونق تولید و سرمایهگذاری تاکید کرد که سازمان به عنوان محور تسهیلگری، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.
وی افزود که با هماهنگی دستگاههای اجرایی و حمایت استاندار و معاون امور هماهنگی اقتصادی استان، موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.
چهارده شرکت دارای مشکلات عمدتاً مرتبط با تامین سرمایه در گردش و موانع اجرایی، دستورات عملیاتی فوری دریافت کردهاند و روند پیگیری تا رفع کامل مشکلات ادامه دارد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان گفت که حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیت تولید در شرایط اقتصادی حساس کشور، یکی از اولویتهای اصلی سازمان است. وی تولید را جبهه اول اقتصاد کشور دانست و بر اهمیت استمرار این حمایتها برای همه شرکتهای منطقه تاکید کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که این رویکرد سازمانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف ایجاد اثرگذاری ملموس و سریع برای فعالان اقتصادی منطقه است.