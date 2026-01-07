تمرکز ستاد تسهیل اروند بر رفع عملیاتی موانع تولید
نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد اروند با ریاست جواد کاظمینسبالباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد و در آن مشکلات ۱۴ شرکت تولیدی و صنعتی بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها تدوین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند، فرمانداران آبادان و خرمشهر، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن شهید موسوی برگزار شد.
در این نشست، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد اروند بهصورت مستقیم مطرح و برای هر کدام راهکارهای عملیاتی و زمانبندیشده بررسی شد. همچنین تأمین بهموقع کالاهای اساسی و پایش مستمر بازار در ماههای منتهی به پایان سال و ایام ماه مبارک رمضان، از دیگر محورهای اصلی جلسه بود.
حسینینصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر رویکرد اجرایی سازمان در ستاد تسهیل گفت: «رویکرد ما عبور از طرح صرف مشکلات و حرکت به سمت تصمیمگیری عملیاتی و زمانبندیشده برای رفع موانع تولید است. بسیاری از چالشهای واحدهای تولیدی با هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد قابل حل است و سازمان آماده است پیگیری مصوبات و مطالبات تولیدکنندگان را تا حصول نتیجه دنبال کند.»
جواد کاظمینسبالباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و رئیس جلسه، با اشاره به بررسی دقیق مسائل ۱۴ شرکت تولیدی و صنعتی گفت: «بخش قابل توجهی از مشکلات بدون نیاز به ارجاع به مرکز استان و تنها با پیگیری و تصمیمگیری بهموقع در سطح شهرستانها قابل حل است.» وی افزود: «مدیران محلی باید از ارجاع غیرضروری مسائل قابل حل به مرکز استان جلوگیری کنند تا زمان و فرصت خدمترسانی به تولیدکنندگان تلف نشود.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: با محوریت فرمانداران آبادان و خرمشهر و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی و سازمان منطقه آزاد اروند، بخش عمده مسائل مطرحشده قابلیت پیگیری و حل در داخل منطقه را دارد.
در پایان نشست، بر استمرار جلسات ستاد تسهیل، پیگیری جدی مصوبات و تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان تأکید شد.