بیش از ۶۹ هزار تن محصولات کشاورزی از خرمشهر صادر شد

حسن دشتی‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر، اظهار کرد: این محصولات توسط کارشناسان قرنطینه و تعیین ماهیت مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از تایید نبود آفات و بیماری‌ها و تعیین دقیق ماهیت مطابق با اظهارنامه و صدور ۶۰۰ گواهی بهداشت، برای این مقدار به کشورهای هدف صادر شد.

وی افزود: سیب، هویج، خرما، خشکبار و انواع سبزیجات از جمله محصولاتی هستند که از خرمشهر در ۹ ماه سال جاری به کشورهای دیگر صادر شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، عراق و سوریه صادر شدند.

دشتی‌نژاد ادامه داد: نظارت بهداشت محصولات کشاورزی در مبدا، تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت محصولات در فرآیند صادرات است که نقشی اساسی در حفظ اعتبار تجاری ایران در بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند.

دشتی‌نژاد بیان کرد: همچنین یک‌هزار و ۱۰۰ تن محصولات کشاورزی از سایر کشورهای همسایه از طریق بندر خرمشهر وارد کشور شده است.

