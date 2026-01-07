افزایش ۴۴ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر آبادان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کامبیز مالکی زاده مدیر بنادر و دریانوردی آبادان، اظهار کرد: در این مدت، انواع کالاهای تجاری شامل مصالح ساختمانی، علوفه دامی، مواد غذایی، آبزیان، لوازم یدکی و کالاهای عمومی از طریق بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده تخلیه و بارگیری شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان همچنین از افزایش فعالیت‌های صادرات و واردات کالا در این بنادر خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از کالاهای صادرشده از بنادر آبادان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات اختصاص داشته و در مقابل، واردات کالاهای مورد نیاز منطقه نیز از همین مسیر انجام شده است.

مالکی زاده با تاکید بر نقش این بنادر در پشتیبانی از تجارت منطقه‌ای افزود: تداوم این روند، زمینه‌ساز تقویت جایگاه بنادر آبادان در زنجیره تأمین، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

شهرستان آبادان دارای سه بندر در اروندکنار، چوئبده و شهر آبادان است.

انتهای پیام/