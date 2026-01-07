خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۴۴ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر آبادان

افزایش ۴۴ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر آبادان
کد خبر : 1738583
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از رشد ۴۴ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر این شهرستان در ۹ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کامبیز مالکی زاده مدیر بنادر و دریانوردی آبادان، اظهار کرد: در این مدت، انواع کالاهای تجاری شامل مصالح ساختمانی، علوفه دامی، مواد غذایی، آبزیان، لوازم یدکی و کالاهای عمومی از طریق بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده تخلیه و بارگیری شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان همچنین از افزایش فعالیت‌های صادرات و واردات کالا در این بنادر خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از کالاهای صادرشده از بنادر آبادان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات اختصاص داشته و در مقابل، واردات کالاهای مورد نیاز منطقه نیز از همین مسیر انجام شده است.

مالکی زاده با تاکید بر نقش این بنادر در پشتیبانی از تجارت منطقه‌ای افزود: تداوم این روند، زمینه‌ساز تقویت جایگاه بنادر آبادان در زنجیره تأمین، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

شهرستان آبادان دارای سه بندر در اروندکنار، چوئبده و شهر آبادان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی