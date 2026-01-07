حمل ریلی مواد اولیه سیمان از دورود به شلمچه و منطقه اروند آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت راه‌آهن از آغاز رسمی حمل ریلی محموله‌های مواد اولیه سیمان تولیدی کارخانه دورود به مقصد مرز شلمچه خبر داد. این عملیات از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه و با هدف توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، افزایش بهره‌وری لجستیکی و تقویت زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی آغاز شده است.

محموله‌ها از ایستگاه راه‌آهن دورود بارگیری و با قطار به سمت مرز شلمچه و منطقه آزاد اروند منتقل می‌شوند. این مواد، که پس از حرارت دادن سنگ آهک و خاک رس تولید شده و در مرحله بعد به سیمان تبدیل می‌شوند، با حمل ریلی کاهش قابل توجه هزینه، افزایش ایمنی و کاهش بار ترافیکی جاده‌ها را به همراه دارند.

به گفته کارشناسان، اگر این مسیر به‌صورت مستمر ادامه یابد، امکان افزایش ظرفیت صادرات مواد اولیه سیمان به‌صورت پایدار فراهم می‌شود و مسیر صادرات صنعتی کشور تثبیت خواهد شد.

توسعه حمل ریلی محصولات صنعتی، به ویژه مواد اولیه سیمان، در برنامه‌های راهبردی کشور به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و گسترش بازارهای صادراتی دیده می‌شود و می‌تواند یکی از نقاط عطف لجستیکی صنعت سیمان ایران باشد.

