بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مجموعه پارس سافاری کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این بازدید با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، امکانات و روند ارائه خدمات در مجموعه پارس سافاری و در راستای پیگیری برنامه‌های توسعه گردشگری جزیره کیش انجام شد. در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیأت همراه از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌ها، نحوه فعالیت و فرآیند خدمت‌رسانی به گردشگران قرار گرفتند.

در ادامه، نشست بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت این مجموعه با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولان مجموعه پارس سافاری برگزار شد. در این نشست، مسئولان مجموعه گزارشی از روند فعالیت‌ها ارائه و موارد و مشکلات موجود را مطرح کردند.

محمد کبیری پس از استماع موضوعات مطرح‌شده، دستور پیگیری و اقدام لازم را به واحدهای ذیربط صادر کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان این بازدید، بر اهمیت نقش مجموعه‌های گردشگری بر ارتقاء جذابیت‌های سفر و افزایش سطح رضایتمندی گردشگران تأکید کرد و استمرار تعامل و همکاری با فعالان بخش خصوصی را در توسعه گردشگری جزیره کیش ضروری دانست.