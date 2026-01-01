به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پرواز مستقیم در مسیر مسقط–کیش–مسقط از ۱۸ دی‌ماه برقرار خواهد شد. این پرواز به‌صورت منظم در روزهای دوشنبه و پنجشنبه توسط شرکت هواپیمایی پارس انجام می‌شود.

راه‌اندازی این مسیر پروازی در کنار پروازهای فعال کیش به مقاصد بین‌المللی همچون دبی، دوشنبه، اربیل و دیگر شهرهای عراق، گامی مهم در تکمیل شبکه ارتباطات هوایی خارجی جزیره به شمار می‌رود و نقش مؤثری در افزایش سهم گردشگران خارجی و توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای منطقه خواهد داشت.

این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز رونق صنعت گردشگری، افزایش سفرهای ورودی خارجی و ایجاد تحرک تازه در اقتصاد محلی و کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری شود و در عین حال، جایگاه کیش را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری و حمل‌ونقل هوایی منطقه تقویت کند.

برقراری پرواز مستقیم مسقط–کیش در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای پروازی بین‌المللی و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به این جزیره انجام شده است.