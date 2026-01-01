صیانت از «نام و نشان کیش» ضرورتی راهبردی است / همدلی سازمان و بخش خصوصی، پیشران عبور از شرایط دشوار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشست هم‌اندیشی با اعضای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و مدیران بازارهای جزیره که دوشنبه ۸ دی‌ماه در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، این جلسه را فرصتی مؤثر برای تبیین واقع‌بینانه شرایط موجود و طراحی برنامه‌های متناسب با فشارهای بیرونی دانست.

کبیری با بیان اینکه کیش بیش از هر چیز به ظرفیت‌های درونی و همراهی مردمش تکیه دارد، تصریح کرد: نقد منصفانه شنیده می‌شود، اما با هرگونه بزرگنمایی و تخریب که به اقتصاد و اعتبار کیش لطمه بزند، توسط کیشوندان پاسخ داده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی و شکل‌گیری جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، تأکید کرد: هر زمان که کیش متحد بوده، بدخواهان ناکام مانده‌اند و بهترین دستاوردها رقم خورده است. شتاب رونق ماه‌های اخیر نیز مؤید همین همدلی‌هاست.

وی با اشاره به دشواری‌های اداره کسب‌وکار در شرایط نوسان نرخ ارز، سه محور پیشنهادی را تشریح کرد و گفت: نخست، تدوین و اجرای برنامه‌ای منسجم برای حفاظت از نام و نشان کیش؛ موضوعی که باید به‌مثابه یک سرمایه‌گذاری و بیمه اقتصادی تلقی شود، نه هزینه. در این چارچوب، تشکیل شبکه‌ای منسجم از ظرفیت‌های رسانه‌ای در داخل و خارج از کیش ضروری است تا در مواجهه با هر رویداد، تصویر واقعی جزیره مخدوش نشود.

کبیری دومین محور را طراحی و برگزاری رویدادهای متعادل و متنوع دانست و افزود: کیش متعلق به همه اقشار مردم ایران است و رویدادها باید به‌گونه‌ای متوازن برنامه‌ریزی شوند که هم به جذب گردشگر کمک کنند و هم چهره‌ای واقعی و مسئولانه از جزیره ارائه دهند.

وی در تشریح سومین محور، به تجربه موفق همکاری با شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: رقابت سالم بانک‌ها و اجرای طرح‌هایی مانند بلوبانک، دیباکارت و تسهیلات بانکی، نقش مؤثری در افزایش سفر به کیش داشته و این مسیر باید به‌صورت فصلی و برنامه‌ریزی‌شده تداوم یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین بر حضور هدفمند در نمایشگاه‌های خارجی تأکید کرد و افزود: با تقسیم‌بندی دقیق بازارهای هدف در کشورهای منطقه، آسیای میانه، روسیه و اروپای شرقی و با مشارکت سازمان و بخش خصوصی، می‌توان با حداقل هزینه، بیشترین بازده را در جذب گردشگر خارجی محقق کرد.

در ادامه نشست، رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با مقایسه شرایط اقتصادی جزیره و سرزمین اصلی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور، وضعیت کسب‌وکار در کیش به‌صورت نسبی قابل قبول است و چراغ اقتصاد جزیره روشن مانده است.

وی با اشاره به رفع محدودیت‌های قانونی در حوزه واردات کالا افزود: با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، شورای تأمین و دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از موانع ثبت سفارش و واردات برطرف شد تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون محدودیت به فعالیت ادامه دهند.

سادات نجفی با تأکید بر پویایی بازار تصریح کرد: بازار موجودی زنده است و باید متناسب با تغییر ذائقه مخاطب، کالا عرضه شود. برخلاف برخی فضاسازی‌ها، کالا در کیش موجود است و فروش چندهمتی بازارها مؤید این واقعیت است.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به عملکرد مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ارزیابی ما مبتنی بر واقعیت‌ها و داده‌های دقیق است. آمار فروش و تراکنش‌های مالی از رضایت کسبه حکایت دارد؛ رضایتی که حاصل عملکرد است، نه شعار.

این نشست با تبادل نظر مدیران بازارها و تأکید بر تداوم همفکری و همکاری مشترک برای حفظ و تقویت جایگاه کیش به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری و اقتصادی کشور ادامه یافت. در پایان، مدیران بازارهای جزیره با قدردانی از تلاش‌های سازمان منطقه آزاد کیش و مدیریت محمد کبیری، اقدامات انجام‌شده در ایجاد رونق و تحرک دوباره بازارها و حمایت از رفع موانع کسب‌وکار را مورد تأکید قرار دادند.