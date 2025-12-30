به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید، محمد کبیری ضمن گفت‌وگو با مدیران، اساتید و دانش‌آموزان، از بخش‌های مختلف مدرسه بازدید کرد و تلاش‌های صورت‌گرفته برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی غیردولتی، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی، فرهنگی و هنری با مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و از تداوم حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از این‌گونه اقدامات در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خبر داد.

در جریان این بازدید، هنرجویان مدرسه با اجرای برنامه‌های هنری از جمله دکلمه، شاهنامه‌خوانی و نواختن ساز سه‌تار، بخشی از دستاوردهای آموزشی و فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند.

مدرسه زندگی دیپلمات کیش در حال حاضر دارای ۲۸۸ دانش‌آموز است که این تعداد با استقبال خانواده‌ها، به‌صورت مستمر در حال افزایش می‌باشد. تمامی خدمات آموزشی ارائه‌شده در این مدرسه رایگان و با هدف گسترش عدالت آموزشی و ارتقای سرمایه انسانی انجام می‌شود.

در این مجموعه آموزشی، ۱۸ نفر از اساتید نمونه، برجسته و مجرب با رویکردی تخصصی و بر اساس استانداردهای آموزشی در سطح بین‌المللی، به آموزش مهارت‌های متنوع مشغول هستند. از جمله کلاس‌های برگزارشده در این مدرسه می‌توان به مهارت‌های زندگی، زبان انگلیسی، موسیقی، فلسفه برای کودکان، نقاشی، خوشنویسی، روان‌شناسی، کتاب‌خوانی، کمک‌آموزشی، سوادآموزی، محیط زیست و آموزش‌های ورزشی اشاره کرد.

همچنین برای کودکان و نوجوانان، دوره‌هایی نظیر ورزش، ریاضی، کتاب‌خوانی، بازی و مهارت‌های اجتماعی، تنبور، نقاشی عمومی، خلاق و دکوراتیو، فن بیان، گلدوزی، فبک، پیش‌دبستانی، روان‌شناسی، چرتکه، اجرا و نمایش، تئاتر، تندخوانی، خوشنویسی و حسابداری برگزار می‌شود. در کنار این برنامه‌ها، آموزش مهارت رافیابافی ویژه مادران نیز به‌عنوان بخشی از رویکرد خانواده‌محور این مجموعه در حال اجراست.

در ادامه این برنامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در ایستگاه کتاب و اسباب‌بازی کیش واقع در بازار دیپلمات، از فعالیت‌های این مجموعه بازدید و در گفت‌وگو با فعالان این مجموعه، توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، ترویج مطالعه در میان کودکان و نوجوانان و بهره‌گیری از بازی‌های فکری در تقویت خلاقیت، تفکر و مهارت‌های ذهنی را از ضرورت‌های مهم فرهنگی جامعه برشمرد.

گفتنی است مدرسه زندگی دیپلمات کیش که از سال 98 فعالیت خود را آغاز کرده در طبقه سوم بازار دیپلمات سفین قرار دارد و به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مشارکت فعال بخش خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی در عرصه فرهنگ، هنر و آموزش مهارتی در جزیره کیش شناخته می‌شود.

هدف و ماموریت این مدرسه تحول در آموزش و پرورش جهت ایجاد دانش، مهارت، احترام، همکاری، همیاری، خود باوری، عزت نفس و انسانیت برای تمام فرزندان ایران است تا بالاترین مهارت های خود را در سطح کیفیت جهانی با عشق بسازند.