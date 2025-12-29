ثبت ۲۶۹.۵ میلیمتر بارندگی در کیش؛ دو برابر میانگین بلندمدت ۳۲ ساله جزیره
بارندگیهای یکشنبه و دوشنبه در جزیره کیش با ثبت ۹.۴ میلیمتر بارش، مجموع بارندگیهای سال جاری را به ۲۶۹.۵ میلیمتر رساند؛ رقمی که بر اساس آمار ۳۲ ساله، حدود دو برابر میانگین بلندمدت بارندگی جزیره کیش محسوب میشود و این سال را در زمره سالهای پرباران قرار داده است.
مقایسه این آمار با سالهای گذشته نشان میدهد که در بسیاری از سالها، مجموع بارندگی سالانه کیش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر و در برخی سالها حتی زیر ۵۰ میلیمتر بوده است؛ در حالی که تنها در معدودی از سالها، بارش سالانه از مرز ۲۰۰ میلیمتر عبور کرده است. از جمله سالهای شاخص پرباران میتوان به ۱۳۷۴ با ۴۶۵ میلیمتر، ۱۳۷۶ با ۳۸۳.۹ میلیمتر و ۱۳۹۸ با ۳۵۴.۶ میلیمتر اشاره کرد.
بارندگیهای امسال، علاوه بر نقش مؤثر در بهبود وضعیت منابع آبی، طراوت و شادابی چشمگیری در فضای شهری و طبیعی جزیره کیش ایجاد کرده و شرایط آبوهوایی مطلوبتری را برای کیشوندان و گردشگران رقم زده است.
در این میان، ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با هماهنگی کامل میان تمام دستگاههای اجرایی، امدادی، عملیاتی و خدمات رسان تمامی اقدامات لازم برای مدیریت روانآبها، پاکسازی معابر و حفظ روانی ترافیک شهری را بهطور بینقص انجام داد. نتیجه این اقدام ثبت بارش کم سابقه بدون کوچکترین قطعی در برق و آب و اختلال در تردد، ترافیک و خدمات به کیشوندان و گردشگران بود.
این موفقیت، بار دیگر نقش محوری و حیاتی ستاد مدیریت بحران کیش را در مدیریت شرایط اضطراری و بحرانهای طبیعی بهخوبی نشان داد و الگویی موفق از هماهنگی، آمادگی و مدیریت حرفهای در مواجهه با بارندگیهای سنگین ارائه کرد.