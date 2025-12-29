به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بررسی داده‌های آماری بارندگی جزیره کیش از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین بارندگی سالانه کیش در این بازه ۳۲ ساله حدود ۱۳۶.۴ میلی‌متر بوده است. این در حالی است که میزان بارش امسال تاکنون، با عبور از مرز ۲۶۹ میلی‌متر، به‌طور معناداری بالاتر از شرایط نرمال اقلیمی جزیره قرار دارد و کیش را در ردیف سال‌های پرباران چند دهه اخیر جای می‌دهد.

مقایسه این آمار با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها، مجموع بارندگی سالانه کیش کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر و در برخی سال‌ها حتی زیر ۵۰ میلی‌متر بوده است؛ در حالی که تنها در معدودی از سال‌ها، بارش سالانه از مرز ۲۰۰ میلی‌متر عبور کرده است. از جمله سال‌های شاخص پرباران می‌توان به ۱۳۷۴ با ۴۶۵ میلی‌متر، ۱۳۷۶ با ۳۸۳.۹ میلی‌متر و ۱۳۹۸ با ۳۵۴.۶ میلی‌متر اشاره کرد.

بارندگی‌های امسال، علاوه بر نقش مؤثر در بهبود وضعیت منابع آبی، طراوت و شادابی چشمگیری در فضای شهری و طبیعی جزیره کیش ایجاد کرده و شرایط آب‌وهوایی مطلوب‌تری را برای کیشوندان و گردشگران رقم زده است.

در این میان، ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با هماهنگی کامل میان تمام دستگاه‌های اجرایی، امدادی، عملیاتی و خدمات رسان تمامی اقدامات لازم برای مدیریت روان‌آب‌ها، پاک‌سازی معابر و حفظ روانی ترافیک شهری را به‌طور بی‌نقص انجام داد. نتیجه این اقدام ثبت بارش کم سابقه بدون کوچک‌ترین قطعی در برق و آب و اختلال در تردد، ترافیک و خدمات به کیشوندان و گردشگران بود.

این موفقیت، بار دیگر نقش محوری و حیاتی ستاد مدیریت بحران کیش را در مدیریت شرایط اضطراری و بحران‌های طبیعی به‌خوبی نشان داد و الگویی موفق از هماهنگی، آمادگی و مدیریت حرفه‌ای در مواجهه با بارندگی‌های سنگین ارائه کرد.