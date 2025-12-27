پاییز پرکار فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در این بازه زمانی ۳۹۹ هزار و ۴۳۴ نفر مسافر ورودی و ۳۹۰ هزار و ۳۹۸ نفر مسافر خروجی از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش جابه‌جا شده‌اند که در مجموع، ۷۸۹ هزار و ۸۳۲ مسافر را شامل می‌شود.

در بخش عملیات پروازی نیز، طی این سه ماه ۳ هزار و ۲۶۱ پرواز ورودی و ۳ هزار و ۲۶۷ پرواز خروجی انجام شده که مجموع آن به ۶ هزار و ۵۲۸ پرواز می‌رسد؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم جریان پروازی منظم و پایدار در فرودگاه کیش است.

همچنین در حوزه حمل بار، در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۹۶۶ کیلوگرم بار از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده است که از این میزان، ۴ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم بار ورودی و ۵ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۴ کیلوگرم بار خروجی ثبت شده است.

هواپیمایی کیش؛ پر‌ترددترین ایرلاین سه‌ماهه

در میان شرکت‌های هواپیمایی فعال، هواپیمایی کیش با انجام یک هزار و ۶۰۸ سورتی پرواز (۸۰۳ پرواز ورودی و ۸۰۵ پرواز خروجی) عنوان پر‌ترددترین ایرلاین این دوره را به خود اختصاص داده است. پس از آن، هواپیمایی آتا با ۶۹۱ سورتی و هواپیمایی فلای کیش با ۶۷۶ سورتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ثبت رکورد روزانه 109 پرواز در ۲۳ آبان‌ماه

بر پایه این گزارش، ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌عنوان رکورددار بیشترین حجم عملیات پروازی روزانه در این بازه زمانی به ثبت رسیده است. در این روز، ۵۴ پرواز ورودی با ۷ هزار و ۵۱ مسافر و ۷۹ هزار و ۲۷۴ کیلوگرم بار ورودی انجام شده و در بخش خروجی نیز ۵۵ پرواز با ۷ هزار و ۶۳۰ مسافر و ۹۹ هزار و ۷۴۲ کیلوگرم بار خروجی به ثبت رسیده است.

مسیر تهران؛ پرترددترین مسیر پروازی

در سه‌ماهه مهر، آبان و آذر ۱۴۰۴، مسیر تهران–کیش پرترددترین مسیر پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش بوده است. در این مسیر، یک هزار و ۶۲۰ پرواز ورودی و یک هزار و ۶۱۷ پرواز خروجی انجام شده و تعداد مسافران ورودی از تهران ۲۱۴ هزار و ۸۲۲ نفر و مسافران خروجی ۲۱۲ هزار و ۳۳ نفر گزارش شده است.

این آمارها نشان‌دهنده ظرفیت بالای عملیاتی فرودگاه بین‌المللی کیش و نقش کلیدی آن در پشتیبانی از گردشگری، تجارت و حمل‌ونقل هوایی کشور بوده و بیانگر آمادگی زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در ایام پرتردد سال است.