اعلام محدودیت تردد شناورها در مسیرهای دریایی کیش، چارک و آفتاب از ظهر یکشنبه

به دنبال پیش‌بینی وزش بادهای شدید غربی و افزایش ارتفاع موج‌ها، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش از اعمال محدودیت‌های تردد برای کلیه شناورها خبر داد. بر این اساس، تردد شناورهای مسافری، حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) و شناورهای صیادی از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه، ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، از بنادر کیش، چارک و آفتاب ممنوع اعلام شده و به همه فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده است از هرگونه فعالیت آبی خودداری نمایند.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش به نقل از اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیت‌های تردد شناورها برای روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام گردید:

تردد شناورهای مسافری و حمل خودرو (لندینگ‌کرافت‌) از بنادر کیش، چارک و آفتاب از ساعت ۱۲:۰۰ ممنوع

تردد شناورهای صیادی و قایق‌ها؛ ممنوع

️براساس این گزارش، با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.

️کیشوندان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت مسیرهای مجاز دریایی با شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۲۹۲ تماس حاصل کنند. همچنین جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تردد شناورها، شماره‌های ۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) پاسخگوی تماس‌ها خواهند بود.

