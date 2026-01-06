قرارداد احداث بیمارستان تخصصی و جراحی سرطان با سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو امضا شد
قرارداد احداث بیمارستان تخصصی و جراحی سرطان «بهمن» با ظرفیت ۱۲۸ تختخواب و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در سازمان منطقه آزاد ماکو به امضا رسید و زمینی به مساحت ۳ هکتار برای اجرای این پروژه مهم و راهبردی تخصیص داده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، این بیمارستان با رویکرد تخصصی و فوقتخصصی در حوزه تشخیص، درمان و جراحی سرطان احداث خواهد شد و ارائه خدمات پیشرفته درمانی را در دستور کار دارد. همچنین در فازهای توسعهای پروژه، راهاندازی جراحیهای پیشرفته از جمله جراحی رباتیک پیشبینی شده است.
احداث این مرکز درمانی با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی و در راستای ارتقای زیرساختهای سلامت منطقه آزاد ماکو انجام میشود و با توجه به موقعیت ممتاز لجستیکی منطقه، همجواری با مرزهای بینالمللی و قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی، نقش مؤثری در توسعه توریسم سلامت و جذب بیماران داخلی و خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد.