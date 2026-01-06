بررسی سامانه جدید و تسهیل مقررات خودرو در نشست مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی با واردکنندگان

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل فعالیت‌های واردکنندگان خودرو و ارتقای خدمات سازمان به فعالان این حوزه شکل گرفت.

از موضوعات کلیدی نشست، معرفی و راه‌اندازی سامانه جدید سازمان منطقه آزاد انزلی بود. این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل ارتباط واردکنندگان با بخش‌های مختلف سازمان و تسریع در ترخیص خودرو طراحی شده است.

در جریان جلسه، توضیحاتی درباره قابلیت‌های سامانه ارائه شد و مقرر گردید دوره‌های آموزشی برای فعالان حوزه خودرو برگزار شود تا آنان بتوانند به‌صورت کامل از امکانات سامانه بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/