بررسی سامانه جدید و تسهیل مقررات خودرو در نشست مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی با واردکنندگان
نشست مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره سازمان و واردکنندگان و فعالان حوزه خودرو در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نشست با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل فعالیتهای واردکنندگان خودرو و ارتقای خدمات سازمان به فعالان این حوزه شکل گرفت.
از موضوعات کلیدی نشست، معرفی و راهاندازی سامانه جدید سازمان منطقه آزاد انزلی بود. این سامانه با هدف شفافسازی فرآیندها، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل ارتباط واردکنندگان با بخشهای مختلف سازمان و تسریع در ترخیص خودرو طراحی شده است.
در جریان جلسه، توضیحاتی درباره قابلیتهای سامانه ارائه شد و مقرر گردید دورههای آموزشی برای فعالان حوزه خودرو برگزار شود تا آنان بتوانند بهصورت کامل از امکانات سامانه بهرهمند شوند.