بازرسی منطقه آزاد اروند؛

پل ارتباطی دریافت مطالبات مردمی و پیگیری‌های سازمانی

مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد اروند، در چارچوب وظایف قانونی خود، فرآیند دریافت، ثبت و ارجاع شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان و ذی‌نفعان را از طریق بسترهای پیش‌بینی‌شده در پرتال سازمان دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی رمضانی، مدیر بازرسی این سازمان، با اشاره به نحوه رسیدگی به مطالبات ثبت‌شده اظهار داشت: موارد دریافتی پس از بررسی اولیه، برای پیگیری به واحدهای ذی‌ربط ارجاع می‌شود و نتایج در حد اختیارات قانونی، از طریق همان بستر اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: هدف از این فرآیند، ایجاد امکان ارتباط مستقیم و مستند میان شهروندان و بخش‌های اجرایی سازمان و کمک به شناسایی برخی نارسایی‌های احتمالی در روندهای اداری است.

مدیر بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: مشارکت شهروندان در ثبت دیدگاه‌ها و مطالبات، به‌عنوان یکی از منابع دریافت بازخورد، در دستور کار این مدیریت قرار دارد و پیگیری موارد مطروحه مطابق ضوابط و مقررات انجام می‌شود.

 

 

 

مشاوره حقوقی