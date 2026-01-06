بازرسی منطقه آزاد اروند؛
پل ارتباطی دریافت مطالبات مردمی و پیگیریهای سازمانی
مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد اروند، در چارچوب وظایف قانونی خود، فرآیند دریافت، ثبت و ارجاع شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان و ذینفعان را از طریق بسترهای پیشبینیشده در پرتال سازمان دنبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی رمضانی، مدیر بازرسی این سازمان، با اشاره به نحوه رسیدگی به مطالبات ثبتشده اظهار داشت: موارد دریافتی پس از بررسی اولیه، برای پیگیری به واحدهای ذیربط ارجاع میشود و نتایج در حد اختیارات قانونی، از طریق همان بستر اطلاعرسانی میشود.
وی افزود: هدف از این فرآیند، ایجاد امکان ارتباط مستقیم و مستند میان شهروندان و بخشهای اجرایی سازمان و کمک به شناسایی برخی نارساییهای احتمالی در روندهای اداری است.
مدیر بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: مشارکت شهروندان در ثبت دیدگاهها و مطالبات، بهعنوان یکی از منابع دریافت بازخورد، در دستور کار این مدیریت قرار دارد و پیگیری موارد مطروحه مطابق ضوابط و مقررات انجام میشود.