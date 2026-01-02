کیش آماده میزبانی سومین کنگره ملی شهدای غواص

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست خبری رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص، محمدحسین حسنی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به جایگاه والای شهدای غواص گفت: شهدای غواص با دلی دریایی از جان خود گذشتند تا آب‌وخاک این سرزمین در امان بماند و امروز، بقای انقلاب اسلامی مرهون ایثار همان جوانانی است که در سخت‌ترین شرایط، مجاهدانه در میدان ماندند.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی مجاهدت رزمندگان و جلوه‌های کمتر گفته‌شده دفاع مقدس افزود: شهدایی که چه زیر آب و چه بر روی خاک، خون خود را نثار این سرزمین کردند، حقی بزرگ بر گردن ما دارند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان، حداقل وظیفه نسل امروز است. حسنی استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی از این دست را عامل اثرگذاری و ماندگاری فعالیت‌های فرهنگی در جزیره کیش دانست.

در ادامه این نشست، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، با اشاره به استقبال مردم جزیره از دوره‌های پیشین کنگره شهدای غواص اظهار کرد: این همراهی نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم کیش جایگاهی ریشه‌دار دارد. شهدای غواص نماد اخلاص، شجاعت و مظلومیت‌اند؛ رزمندگانی که بی‌صدا و بی‌ادعا، در دل آب خط‌شکنی کردند و جان خود را برای دفاع از کشور فدا نمودند.

وی با بیان اینکه شهدای غواص با غیرت دینی و ایمان راسخ وارد میدان شدند، تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که با صداقت، مسئولیت‌پذیری، حفظ وحدت و پایبندی به اخلاق اسلامی، پاسدار خون شهدا باشیم و راه آنان را ادامه دهیم.

بهرام عرب‌وند، دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص نیز با تشریح روند برگزاری این رویداد ملی گفت: پس از برگزاری موفق دو دوره گذشته و استقبال گسترده خانواده‌های شهدای غواص، برنامه‌ریزی برای سومین دوره از سال گذشته آغاز شد و هم‌اکنون مراحل اجرایی و تدارکاتی آن در حال انجام است.

وی با تأکید بر رویکرد تخصصی کنگره «معبر عشق» در جزیره کیش افزود: همزمان با برگزاری کنگره، چهار جشنواره سراسری در حوزه‌های ادبی، پوستر، رسانه و دانش‌آموزی پیش‌بینی شده است که آثار جشنواره‌های ادبی، پوستر و رسانه دریافت و داوری شده و جشنواره دانش‌آموزی نیز تا زمان برگزاری کنگره ادامه خواهد داشت.

عرب‌وند اعلام کرد: در بخش پوستر ۵۳۶ اثر، در جشنواره ادبی ۵۸۰ اثر و در جشنواره رسانه ۱۶۵ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است. همچنین فراخوان جشنواره دانش‌آموزی به‌زودی به‌صورت ملی منتشر می‌شود و برگزیدگان هر چهار جشنواره، همزمان با روز برگزاری کنگره معرفی و تجلیل خواهند شد.

دبیر کنگره ملی شهدای غواص، هدف اصلی این رویداد را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تولید آثار ماندگار درباره حماسه‌آفرینی‌های شهدای غواص در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: تلاش شده است ابعاد ناگفته این رشادت‌ها از مسیر هنر، رسانه و ادبیات به نسل امروز منتقل شود.

عرب‌وند با اشاره به جایگاه این رویداد در جزیره کیش خاطرنشان کرد: برگزاری دو دوره پیشین کنگره شهدای غواص، این رویداد را به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های فرهنگی کیش در سه دهه گذشته تبدیل کرده است و امید می‌رود سومین دوره نیز به الگویی ماندگار برای فعالیت‌های فرهنگی اثرگذار در جزیره بدل شود.

وی افزود: همراهی خودجوش مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی در برگزاری این کنگره، جلوه‌ای از کار جهادی و همدلی برای پاسداشت مقام شهداست.

در این آیین که با حضور محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سردار عبدالرضا آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور برگزار شد، از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص رونمایی شد.