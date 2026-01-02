به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشست خبری رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص، با اشاره به روحیه تاریخی ملت ایران اظهار کرد: هر زمان که مردم ایران احساس کرده‌اند دشمن با زورگویی و تجاوز قصد تهدید این سرزمین را دارد، با تمام توان در برابر آن ایستاده‌اند و حتی جان خود را برای دفاع از کشور فدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای غواص، اغلب در اوج جوانی از جان خود گذشتند تا امنیت و ثبات کشور حفظ شود، افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که اگر بار دیگر تهدیدی متوجه کشور شود، نسل جوان امروز نیز با همان روحیه از مرزها و میهن دفاع خواهد کرد و رشادت‌های گذشته تکرار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه تاریخ همواره در حال تکرار است، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت؛ روحیه‌ای که در آن افراد در هر جایگاه و سطحی، جان و آبروی خود را فدای ملت و کشور کردند تا عزت ایران حفظ شود.

کبیری با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: در فضایی که دشمن خارجی از تهدید زبانی عبور کرده و در عمل به منافع و خاک کشور تعرض می‌کند، برگزاری باشکوه رویدادهایی مانند کنگره شهدای غواص ضرورتی انکارناپذیر است تا بار دیگر بزرگواری و رشادت شهدای ایران برای جامعه بازخوانی شود.

وی شهدای غواص را مظلوم‌ترین شهدای جنگ تحمیلی توصیف کرد و افزود: این کنگره تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه احیای مقاومتی زیبا و ماندگار در حافظه جمعی ملت ایران است؛ مقاومتی که نشان می‌دهد برای حفظ این کشور، چه انسان‌هایی و با چه ایثاری به میدان آمدند و در مظلومانه‌ترین شرایط به شهادت رسیدند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه برگزاری این کنگره در شرایط کنونی کشور اهمیت مضاعفی دارد، اظهار کرد: امروز بیش از گذشته لازم است این رویداد به شکلی فاخر برگزار شود و فضای معنوی آن به محیط‌های کاری و زندگی تسری یابد تا با هم‌افزایی و هم‌صدایی، روحیه مقاومت در جامعه تقویت شود.

کبیری بر میزبانی کیش از رویدادهای ملی تأکید کرد و گفت: این کنگره فرصتی ارزشمند است تا جزیره کیش میزبان برنامه‌ای ملی برای گرامی‌داشت یاد شهدایی باشد که از گران‌بهاترین دارایی خود، یعنی جانشان، گذشتند.

وی با اشاره به آثار و برکات معنوی و اجتماعی این رویداد افزود: برگزاری کنگره شهدای غواص، علاوه بر اثرگذاری مثبت در بین کیشوندان، در مسیر تبیین همان رویکرد و مسیری است که شهدای بزرگوار دفاع مقدس دنبال می‌کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: زنده نگه داشتن نام و راه شهدایی که میراثی گران‌بها برای کشور به‌جا گذاشتند، مسئولیتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.

کبیری در پایان، با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری سومین کنگره ملی شهدای غواص گفت: این کنگره با حضور مهمانان ملی، ادای دینی شایسته به مقام شهدا خواهد بود و سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی کامل دارد تا تمامی اقدامات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد را انجام دهد.

در این آیین که با حضور سردار عبدالرضا آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین برگزار شد، از پوستر سومین دوره کنگره ملی شهدای غواص رونمایی شد.

آیین اختتامیه سومین کنگره ملی شهدای غواص، روز ۲۶ بهمن‌ماه با حضور رزمندگان دفاع مقدس، خانواده‌های معظم شهدا، غواصان دوران جنگ تحمیلی و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

