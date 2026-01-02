کنگره شهدای غواص؛ پیوند مردم، هنر و ایثار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سردار عبدالرضا آزادی در نشست خبری رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص در جزیره کیش، با قدردانی از مدیران و مسئولان منطقه آزاد کیش برای میزبانی از این رویداد ملی اظهار کرد: برگزاری شایسته کنگره شهدای غواص در این جزیره، نشان‌دهنده نگاه فرهنگی و عمیق مدیران کیش به ترویج ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این کنگره با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب، قهرمان ملت و امت بود و امروز مکتب او می‌تواند پشتوانه‌ای برای پیشرفت کشور و ساخت آینده‌ای روشن برای نسل جوان باشد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین با گرامی‌داشت سالگرد عملیات کربلای ۴، شهدای غواص را مظلوم‌ترین شهدای دفاع مقدس دانست و گفت: کربلای ۴ اگرچه با مظلومیت و شهادت به پایان رسید، اما مقدمه‌ساز پیروزی بزرگ کربلای ۵ شد و شکست ماشین جنگی دشمن در این عملیات، مسیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را هموار کرد.

سردار آزادی با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری دقیق کنگره‌های شهدا تصریح کرد: بزرگداشت شهدا زمانی اثرگذار است که پیام آنان به مخاطب منتقل شود و این انتقال، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، تنها با زبان هنر ممکن است.

وی مخاطبان اصلی کنگره شهدای غواص را مردم و ساکنان جزیره کیش دانست و افزود: کنگره باید جوانان و دانش‌آموزان را وارد میدان کند تا خودشان اثر خلق کنند؛ چراکه کسی که برای شهدا اثری می‌آفریند، ذهن و دلش با پیام شهیدان گره می‌خورد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین، جشنواره‌های ادبی، هنری، رسانه‌ای و دانش‌آموزی را بستری مؤثر برای جریان‌سازی فرهنگی دانست و گفت: حتی اگر یک اثر ارزش هنری بالایی هم نداشته باشد، نفس خلق آن برای شهدا ارزشمند و ماندگار است.

وی با اشاره به تجربه موفق دوره‌های پیشین کنگره در کیش خاطرنشان کرد: کنگره زمانی موفق است که مردمی برگزار شود و مخاطب اصلی آن مردم، جوانان و ساکنان بومی جزیره باشند، نه صرفاً مسئولان و مهمانان کشوری.

سردار آزادی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی در طول سال گفت: کنگره نباید به یک اجلاسیه محدود شود، بلکه باید به یک جریان فرهنگی دائمی تبدیل شود که قله آن، اجلاسیه سالانه است و پیام شهدای غواص را در سطح ملی منتشر می‌کند.

انتهای پیام/