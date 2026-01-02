خبرگزاری کار ایران
کنگره شهدای غواص؛ پیوند مردم، هنر و ایثار

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین با تأکید بر مردمی‌بودن کنگره شهدای غواص گفت: هدف اصلی این کنگره تنها زنده نگه‌داشتن نام شهدا نیست، بلکه انتقال پیام آنان به نسل جوان با استفاده از زبان اثرگذار هنر است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سردار عبدالرضا آزادی در نشست خبری رونمایی از پوستر سومین کنگره ملی شهدای غواص در جزیره کیش، با قدردانی از مدیران و مسئولان منطقه آزاد کیش برای میزبانی از این رویداد ملی اظهار کرد: برگزاری شایسته کنگره شهدای غواص در این جزیره، نشان‌دهنده نگاه فرهنگی و عمیق مدیران کیش به ترویج ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این کنگره با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب، قهرمان ملت و امت بود و امروز مکتب او می‌تواند پشتوانه‌ای برای پیشرفت کشور و ساخت آینده‌ای روشن برای نسل جوان باشد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین با گرامی‌داشت سالگرد عملیات کربلای ۴، شهدای غواص را مظلوم‌ترین شهدای دفاع مقدس دانست و گفت: کربلای ۴ اگرچه با مظلومیت و شهادت به پایان رسید، اما مقدمه‌ساز پیروزی بزرگ کربلای ۵ شد و شکست ماشین جنگی دشمن در این عملیات، مسیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را هموار کرد.

سردار آزادی با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری دقیق کنگره‌های شهدا تصریح کرد: بزرگداشت شهدا زمانی اثرگذار است که پیام آنان به مخاطب منتقل شود و این انتقال، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، تنها با زبان هنر ممکن است.

وی مخاطبان اصلی کنگره شهدای غواص را مردم و ساکنان جزیره کیش دانست و افزود: کنگره باید جوانان و دانش‌آموزان را وارد میدان کند تا خودشان اثر خلق کنند؛ چراکه کسی که برای شهدا اثری می‌آفریند، ذهن و دلش با پیام شهیدان گره می‌خورد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج مستضعفین، جشنواره‌های ادبی، هنری، رسانه‌ای و دانش‌آموزی را بستری مؤثر برای جریان‌سازی فرهنگی دانست و گفت: حتی اگر یک اثر ارزش هنری بالایی هم نداشته باشد، نفس خلق آن برای شهدا ارزشمند و ماندگار است.

وی با اشاره به تجربه موفق دوره‌های پیشین کنگره در کیش خاطرنشان کرد: کنگره زمانی موفق است که مردمی برگزار شود و مخاطب اصلی آن مردم، جوانان و ساکنان بومی جزیره باشند، نه صرفاً مسئولان و مهمانان کشوری.

سردار آزادی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی در طول سال گفت: کنگره نباید به یک اجلاسیه محدود شود، بلکه باید به یک جریان فرهنگی دائمی تبدیل شود که قله آن، اجلاسیه سالانه است و پیام شهدای غواص را در سطح ملی منتشر می‌کند.

 

