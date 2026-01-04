ارائه خدمات روانشناختی رایگان برای ساکنان کیش از طریق خط مشاوره ۱۴۸۰
سامانه ملی مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با هدف ارتقاء سلامت روان و کاهش مشکلات اجتماعی برای ساکنان جزیره کیش راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، «خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰» بهعنوان سامانه ملی مشاوره روانشناختی و اجتماعی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور راهاندازی شده است. این خط مشاوره بهصورت روزانه و رایگان به ساکنان جزیره کیش امکان دسترسی به خدمات تخصصی روانشناختی، خانوادگی و تربیتی را فراهم می کند.
هدف از راهاندازی این سامانه تسهیل دسترسی عموم مردم به مشاورههای روانشناختی و اجتماعی است. خدمات ارائهشده شامل مشاوره در زمینه مشکلات خانوادگی، اضطرابهای اجتماعی، افسردگی، مسائل تربیتی و آموزشهای پیشگیرانه میباشد. این خط مشاوره بهویژه برای افرادی که به دلایل مختلف قادر به دسترسی به خدمات درمانی و مشاورهای نیستند، بهعنوان یک راهحل سریع و در دسترس عمل میکند.
این طرح در راستای ارتقاء رفاه عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره کیش اجرایی شده است.