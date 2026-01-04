خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمات روانشناختی رایگان برای ساکنان کیش از طریق خط مشاوره ۱۴۸۰

ارائه خدمات روانشناختی رایگان برای ساکنان کیش از طریق خط مشاوره ۱۴۸۰
سامانه ملی مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با هدف ارتقاء سلامت روان و کاهش مشکلات اجتماعی برای ساکنان جزیره کیش راه‌اندازی شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، «خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰» به‌عنوان سامانه ملی مشاوره روانشناختی و اجتماعی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شده است. این خط مشاوره به‌صورت روزانه و رایگان به ساکنان جزیره کیش امکان دسترسی به خدمات تخصصی روانشناختی، خانوادگی و تربیتی را فراهم می کند.

هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل دسترسی عموم مردم به مشاوره‌های روانشناختی و اجتماعی است. خدمات ارائه‌شده شامل مشاوره در زمینه مشکلات خانوادگی، اضطراب‌های اجتماعی، افسردگی، مسائل تربیتی و آموزش‌های پیشگیرانه می‌باشد. این خط مشاوره به‌ویژه برای افرادی که به دلایل مختلف قادر به دسترسی به خدمات درمانی و مشاوره‌ای نیستند، به‌عنوان یک راه‌حل سریع و در دسترس عمل می‌کند.

این طرح در راستای ارتقاء رفاه عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره کیش اجرایی شده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
