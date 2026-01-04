خبرگزاری کار ایران
نامگذاری سالن همایش بیمارستان کیش به نام زنده‌یاد دکتر بابک فتح‌آبادی

نامگذاری سالن همایش بیمارستان کیش به نام زنده‌یاد دکتر بابک فتح‌آبادی
در آیینی سالن همایش بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کیش به نام زنده‌یاد دکتر بابک فتح‌آبادی نامگذاری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم محمدحسین حسنی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با ادای احترام به مقام علمی و انسانی زنده‌یاد دکتر فتح‌آبادی، هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت خدمات ارزشمند وی و تکریم تلاش‌های بی‌وقفه جامعه پزشکی جزیره عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش برجسته کادر درمان در شرایط سخت، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، گفت: برخورد حرفه‌ای، صبوری و تلاش شبانه‌روزی پزشکان و کارکنان بیمارستان، موجب شده که بیماران از نظر روانی فشار کمتری احساس کنند و این موضوع شایسته قدردانی است.

حسنی همچنین با قدردانی از خانواده زنده‌یاد دکتر فتح‌آبادی، به‌ویژه مادر و همسر وی، تأکید کرد: بخش مهمی از موفقیت‌ها، محبوبیت اجتماعی و ماندگاری نام این پزشک مرهون صبوری، همراهی و فداکاری خانواده ایشان است به‌خصوص در دوران کرونا که فشار کاری مضاعفی بر دوش این پزشک و خانواده‌اش وارد شد.

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بر ضرورت توجه جدی به حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: سلامت و آموزش، زیربنای توسعه پایدار هستند و رفع کاستی‌ها و تقویت زیرساخت‌های درمانی جزیره، همیشه مورد تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و نیازمند هم‌افزایی مدیریتی و نگاه ویژه است.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش نیز در ادامه این مراسم با اشاره به شخصیت حرفه‌ای و انسانی این پزشک فقید افزود: این سالن که از امروز به نام دکتر فتح‌آبادی مزین شده است، یادآور آرامش، وجدان کاری و ایستادگی در کنار مردم و بیماران در سخت‌ترین شرایط است؛ ویژگی‌هایی که او را به چهره‌ای ماندگار در حافظه جمعی جزیره کیش تبدیل کرده است.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش تأکید کرد: نام‌گذاری این سالن پیامی روشن دارد؛ بیمارستان تنها با تجهیزات و ساختمان معنا پیدا نمی‌کند، بلکه با انسان‌هایی معنا می‌یابد که خود را وقف خدمت به دیگران می‌کنند و برای نجات جان انسان‌ها از جان خود مایه می‌گذارند.

