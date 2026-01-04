به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم محمدحسین حسنی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با ادای احترام به مقام علمی و انسانی زنده‌یاد دکتر فتح‌آبادی، هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت خدمات ارزشمند وی و تکریم تلاش‌های بی‌وقفه جامعه پزشکی جزیره عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش برجسته کادر درمان در شرایط سخت، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، گفت: برخورد حرفه‌ای، صبوری و تلاش شبانه‌روزی پزشکان و کارکنان بیمارستان، موجب شده که بیماران از نظر روانی فشار کمتری احساس کنند و این موضوع شایسته قدردانی است.

حسنی همچنین با قدردانی از خانواده زنده‌یاد دکتر فتح‌آبادی، به‌ویژه مادر و همسر وی، تأکید کرد: بخش مهمی از موفقیت‌ها، محبوبیت اجتماعی و ماندگاری نام این پزشک مرهون صبوری، همراهی و فداکاری خانواده ایشان است به‌خصوص در دوران کرونا که فشار کاری مضاعفی بر دوش این پزشک و خانواده‌اش وارد شد.

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بر ضرورت توجه جدی به حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: سلامت و آموزش، زیربنای توسعه پایدار هستند و رفع کاستی‌ها و تقویت زیرساخت‌های درمانی جزیره، همیشه مورد تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و نیازمند هم‌افزایی مدیریتی و نگاه ویژه است.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش نیز در ادامه این مراسم با اشاره به شخصیت حرفه‌ای و انسانی این پزشک فقید افزود: این سالن که از امروز به نام دکتر فتح‌آبادی مزین شده است، یادآور آرامش، وجدان کاری و ایستادگی در کنار مردم و بیماران در سخت‌ترین شرایط است؛ ویژگی‌هایی که او را به چهره‌ای ماندگار در حافظه جمعی جزیره کیش تبدیل کرده است.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش تأکید کرد: نام‌گذاری این سالن پیامی روشن دارد؛ بیمارستان تنها با تجهیزات و ساختمان معنا پیدا نمی‌کند، بلکه با انسان‌هایی معنا می‌یابد که خود را وقف خدمت به دیگران می‌کنند و برای نجات جان انسان‌ها از جان خود مایه می‌گذارند.