برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کیش

برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کیش
جزیره کیش میزبان برگزاری مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم از ساعت ۱۹ و سی دقیقه در سالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود.

در این برنامه، سید مجید بنی‌فاطمه به عنوان مدیحه‌سرا و سید کمال هاشم‌زاده به عنوان مجری حضور دارند.

همچنین، به منظور تسهیل دسترسی کیشوندان و گردشگران به محل مراسم، سرویس‌های حمل ونقل عمومی از ساعت ۱۹ از مبادی مسجد امام حسن مجتبی (ع)،  مسجد خاتم‌الأنبیاء (ص)،  مسجد امام صادق (ع)،  مسجد امام سجاد (ع)،  مسجد امام کاظم (ع) و  پایگاه‌های مقاومت بسیج آماده انتقال کیشوندان وگردشگران به مرکز همایش های بین المللی کیش هستند.

