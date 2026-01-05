خبرگزاری کار ایران
تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ادامه روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از معلمان

تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ادامه روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از معلمان
کد خبر : 1737906
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار و آینده‌سازی جزیره، از تخصیص حدود هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه آموزش در یک‌سال گذشته خبر داد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از معلمان، از اولویت‌های جدی سازمان منطقه آزاد کیش است و این رویکرد با قوت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری با حضور در دبیرستان دوره اول پسرانه توحید، از بخش‌های مختلف آموزشی، کلاس‌ها و امکانات این مدرسه بازدید کرد و در گفت‌وگو با دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان مدرسه، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای مجموعه آموزشی قرار گرفت.

در جریان این بازدید که به همراه محمدحسین حسنی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت جزیره، بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در تحقق توسعه پایدار کیش تأکید کرد و گفت: نگاه سازمان، نگاهی زیرساختی و بلندمدت به حوزه آموزش است و تلاش کرده‌ایم در کنار ارتقای فضاهای آموزشی، از معلمان و فرهنگیان نیز به‌صورت هدفمند حمایت کنیم.

محمدکبیری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش اظهار داشت: برنامه‌های اولویت‌دار ما، توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از عزیزانی است که در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند. در یک سال اخیر، مجموعاً حدود هزار میلیارد ریال در قالب تجهیزات، تسهیلات و بسته‌های معیشتی و رفاهی به مدارس و معلمان اختصاص داده شده است.

وی با بیان این که نیازهای حوزه آموزش فراتر از اقدامات انجام‌شده است افزود: بیش از ۳۵ قلم کالا در بخش‌های مختلف آموزشی و اقلام مورد نیاز مدارس، از جمله تجهیزات سیستم‌های سرمایشی و هوشمندسازی مدارس، به مدارس دولتی جزیره کیش تحویل شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به زمان‌بندی ارائه این حمایت‌ها تصریح کرد: طی سه مرحله این بسته‌ها به مدارس ارائه شده و مرحله بعدی نیز تا پیش از پایان سال به مدارس تحویل خواهد شد.

کبیری همچنین از برنامه‌های آتی سازمان برای حمایت بیشتر از فرهنگیان خبر داد و گفت: برای سال آینده نیز در نظر داریم بسته‌های رفاهی ویژه‌ای برای معلمان عزیز پیش‌بینی کنیم. تاکنون در حوزه تأمین مسکن معلمان، مذاکرات خوبی با وزارت آموزش و پرورش و دفتر ریاست جمهوری  انجام شده و امیدواریم این مسیر حمایتی در کیش با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای رضایتمندی معلمان و دانش‌آموزان در جزیره کیش طی سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.

گفتنی است این بازدید در چارچوب نظارت های میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای رصد مستقیم وضعیت مدارس و ارتقای کیفیت آموزش در جزیره صورت گرفت.

