به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این جلسه اصناف مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعالیت‌های خود را مطرح کردند و بر ضرورت کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری‌ها و واقعیت‌های میدانی تأکید شد.

محمد حسینی‌نصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی مستقیم با فعالان صنفی گفت: بخشی از مشکلات بازار ناشی از فاصله تصمیم‌گیری‌ها با واقعیت‌های میدانی است و این نشست برای کاهش همین فاصله برگزار شد.

وی افزود:موضوع فقط بازار نیست؛ اقتصاد خرد محلی و معیشت صنوف باید به‌صورت منسجم دیده شود. ادامه این جلسات منوط به ارائه راهکارهای مشخص و قابل اجرا برای ساماندهی بازار و اقتصاد خرد محلی خواهد بود.

حسینی‌نصر تأکید کرد: گفت‌وگوهای مستمر با فعالان صنفی و ارائه راهکارهای عملی، تنها مسیر ایجاد ثبات و آرامش در بازار است و سازمان منطقه آزاد اروند این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

