جشن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این مراسم شاد و فرهنگی با حضور فرماندار شهرستان شوط و مدیران سازمان منطقه آزاد ماکو در مجتمع فرهنگی ولایت این شهرستان برگزار گردید و با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم همراه بود.

در این آیین، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله اجرای تئاتر طنز، موسیقی‌های شاد و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها اجرا شد که فضایی صمیمی و مفرح را برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد.

برگزارکنندگان این مراسم با تأکید بر نقش مؤثر چنین برنامه‌هایی در تقویت نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع)، بر تداوم برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک در سطح منطقه آزاد ماکو و شهرستان‌های همجوار تأکید کردند.

