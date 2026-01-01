جشن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در شهرستان شوط برگزار شد
به همت سازمان منطقه آزاد ماکو و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوط، جشن بزرگ ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و گرامیداشت روز پدر با حضور گسترده خانوادهها و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این مراسم شاد و فرهنگی با حضور فرماندار شهرستان شوط و مدیران سازمان منطقه آزاد ماکو در مجتمع فرهنگی ولایت این شهرستان برگزار گردید و با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم همراه بود.
در این آیین، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری از جمله اجرای تئاتر طنز، موسیقیهای شاد و برنامههای ویژه خانوادهها اجرا شد که فضایی صمیمی و مفرح را برای شرکتکنندگان فراهم آورد.
برگزارکنندگان این مراسم با تأکید بر نقش مؤثر چنین برنامههایی در تقویت نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ اهلبیت(ع)، بر تداوم برگزاری برنامههای فرهنگی مشترک در سطح منطقه آزاد ماکو و شهرستانهای همجوار تأکید کردند.