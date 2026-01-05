خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد

سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
کد خبر : 1737566
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور با اعلام این خبر گفت: این سند در چارچوب سند تحول نسل هفتم مناطق آزاد و با هدف بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه، تدوین و آماده اجرا شده است.

مسرور، بر ضرورت هم‌راستاسازی مسیر توسعه مناطق آزاد با تحولات نوین اقتصادی و فناوری‌محور تاکید کرد و افزود: با توجه به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده پایدار، تدوین یک سند جامع، علمی و عملیاتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی و محورهای کسب‌وکار مناطق آزاد، در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد حاصل بیش از 9 ماه مطالعات فشرده و مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف است که تحت عنوان «مناطق آزاد؛ پیشران اقتصاد دیجیتال» تدوین شده و در آن، رویکردهای کلان، اقدامات پیشنهادی و مصوبات اجرایی لازم برای عملیاتی‌سازی و تحقق پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به تکمیل اسناد بالادستی تحول مناطق آزاد تصریح کرد: هم‌زمان با نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال، تدوین «سند راهبری تحول مناطق آزاد» و «سند بهره‌وری مناطق آزاد» نیز در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دست اقدام است که این اسناد، چارچوبی منسجم و یکپارچه برای ارتقای کارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور فراهم خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی