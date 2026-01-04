آمادگی امروز، سلامت فردا️

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، نخستین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری مانور پدافند زیستی فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور نصراله زمانی، مدیرکل فرودگاه کیش، معاونان فرودگاه، مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس مرکز بهداشت کیش، معاون جمعیت هلال‌احمر و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعیت هلال‌احمر کیش و مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کیش نیز حضور داشتند و ابعاد اجرایی، بهداشتی، امدادی و ایمنی مانور مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.