آمادگی امروز، سلامت فردا️

در چارچوب الزامات مقررات بین‌المللی سلامت (IHR 2005) و استانداردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO)، فرودگاه‌ها به‌عنوان نخستین خط تماس کشورها با تهدیدات زیستی و بیماری‌های واگیردار، نقشی راهبردی در مدیریت ریسک، صیانت از سلامت عمومی و تداوم ایمن عملیات حمل‌ونقل هوایی ایفا می‌کنند. بر همین اساس، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و تقویت هماهنگی بین‌بخشی در فرودگاه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سطح ملی و منطقه‌ای محسوب می‌شود.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، نخستین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری مانور پدافند زیستی فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور نصراله زمانی، مدیرکل فرودگاه کیش، معاونان فرودگاه، مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس مرکز بهداشت کیش، معاون جمعیت هلال‌احمر و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعیت هلال‌احمر کیش و مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کیش نیز حضور داشتند و ابعاد اجرایی، بهداشتی، امدادی و ایمنی مانور مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

 

