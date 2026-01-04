خبرگزاری کار ایران
آغاز فرآیند مناقصه ترمیم کانال تأسیساتی اسکله غربی بندر تجاری کیش
️شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در چارچوب برنامه‌های بهسازی و نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی بندر تجاری کیش، فرآیند برگزاری مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای «ترمیم کانال تأسیساتی اسکله غربی حوضچه قدیمی بندر تجاری کیش» را به‌منظور ارتقای ایمنی و پایداری تأسیسات بندری آغاز کرده است.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، برآورد اولیه این پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۱۸۵ میلیارد ریال می‌باشد.

️فرآیند فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه رسمی مناقصات شرکت ادامه خواهد داشت. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت ۱۴ روز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

️شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند جهت آگاهی از شرایط، ضوابط و جزئیات مناقصه به اسناد منتشرشده در سامانه مناقصات شرکت به نشانی: tender.kishports.com مراجعه کرده و یا برای دریافت اطلاعات تکمیلی با دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تماس حاصل نمایند.

 

