فرهنگیان سراسر کشور میهمان موزه دفاع مقدس خرمشهر
مدیر موزه دفاع مقدس و مقاومت خرمشهر از حضور و بازدید کاروانهای راهیان نور فرهنگیان از استانهای مختلف کشور در این موزه طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سرهنگ دوم پاسدار «مهدی پوربچاری» مدیر موزه دفاع مقدس و مقاومت خرمشهر، امروز در جلسه شورای اداری اظهار کرد: در روزهای گذشته میزبان کاروانهای مختلف راهیان نور فرهنگیان از استانهای گوناگون کشور بودیم که از بخشهای مختلف این موزه بازدید کردند.
وی افزود: این کاروانها با هدف آشنایی بیشتر با تاریخ مقاومت مردم خرمشهر و مرور حوادث دوران دفاع مقدس، از گالریها و بخشهای محتوایی موزه بازدید کرده و در جریان روایتهای میدانی جنگ تحمیلی قرار گرفتند.
مدیر موزه دفاع مقدس و مقاومت خرمشهر با اشاره به نقش راویان در این بازدیدها گفت: راویان موزه در این ایام به صورت تماموقت در خدمت کاروانها هستند و ضمن ارائه توضیحات لازم درباره اسناد و آثار موجود، به پرسشها و شبهات فرهنگیان و جوانان پیرامون دوران دفاع مقدس پاسخ میدهند.
موزه دفاع مقدس و مقاومت خرمشهر با روایت تاریخ مقاومت این شهر در سه گالری «خرمشهر پیش از جنگ»، «خرمشهر در دوران جنگ» و «خرمشهر پس از جنگ»، یکی از مراکز اثرگذار در تبیین ابعاد هشت سال دفاع مقدس به شمار میرود.