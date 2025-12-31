طرح آزمایشی بیمه تکمیلی فعالین گردشگری کشور از اتاق بازرگانی خرمشهر آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمصطفی موسوی، با اعلام این که کارکنان شرکت ها و مجموعه های گردشگری کوچک و متوسط بین ۲ تا ۵۰ نیروی شاغل دارند افزود: به دلیل پایین بودن تعداد افرادی که در دفاتر و مجموعه های گردشگری کوچک و متوسط اشتغال دارند، شرکت های بیمه تکمیلی تمایل زیادی برای ورود به موضوع بیمه تکمیلی این مجموعه ها نیستند.

او تاکید کرد: مجموعه های گردشگری نیز به دلیل آن که بیمه تکمیلی هزینه های بالاتری نسبت به بیمه های عادی دارد حاضر به برقراری بیمه تکمیلی برای کارکنان خود نیستند که در طرح جدید کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران حمایت بانک های عامل و شرکت های بیمه ای برای برقراری بیمه تکمیلی کارکنان کارگاه های کوچک و متوسط گردشگری جلب شده است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: با تلاش اتاق بازرگانی خرمشهر در هماهنگی با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، طرح آزمایشی بیمه تکمیلی فعالین گردشگری از این شهر آغاز شد و به مدت دو ماه نیز ادامه دارد تا در صورت موفقیت طرح، بیمه تکمیلی فعالین صنعت گردشگری در دفاتر و مجموعه های کوچک و متوسط به همت اتاق بازرگانی ایران، بانک ها و شرکت های بیمه گر آغاز می شود.

موسوی با اشاره به رایزنی های انجام شده با بانک های عامل و شرکت های بیمه با هدف برقراری بیمه تکمیلی برای شاغلان مجموعه های کوچک و متوسط گردشگری گفت: اتاق بازرگانی ایران به دنبال راهکاری است که شرکت ها و مجموعه های گردشگری کوچک و متوسط فعال در گردشگری سلامت، زیارت و سیاحت، بومگردی ها و حتی راهنمایان گردشگری کشور بتوانند از مزایای بیمه تکمیلی استفاده کنند که در گام بعدی در همکاری با انجمن های گردشگری کشور فهرست کارکنانی که نیاز به بیمه تکمیلی دارند، استخراج و فرایند بیمه تکمیلی آن ها آغاز می شود.