به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فرهاد پروین، سیامک سلیمانی و حسن لطفی، اعضای هیأت انتخاب و داوری بخش فیلم‌نامه این دوره از جشنواره هستند که آثار متقاضیان را بررسی و فیلم‌نامه‌های راه‌یافته را داوری خواهند کرد.

هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان–اروند از ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ به میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر آبادان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فیلم‌نامه‌های راه‌یافته در دو بخش «آزاد» و «اقتباسی» به شرح زیر معرفی شدند:

فیلم‌نامه‌های راه‌یافته به بخش فیلم‌نامه آزاد:

– فرزانه قائمی‌زاده / دیو سفید / تهران

– مانا پاک‌سرشت / سوکولو / رشت

– امید وفایی / گوزن‌ها / ملایر

– سید مرتضی سبزقبا / وقت گل نی / دزفول

– ماجد رستمی‌زاده / پستان‌دار / اهواز

– ابوالفضل عزیزی و سیما رسولی / کوت / تهران

– نسیم سیفی‌پور و نسیم محمدی فارسانی / شب رو / تهران

– ابوالفضل حسینی‌پور / آلمانی / یزد

– اتابک مهراد / جیرجیرک / نهاوند

– فاطمه حسنی / قرار ملاقات / اندیمشک

– ساجده قدیری / قلب فلزی / اراک

– صادق عساکره / خودخواسته / آبادان

– محمود پوینده / همون همیشگی / تهران

– حمیدرضا ارجمندی و علیرضا مرادی / هیچ‌کس صدا را نمی‌شنود / ایلام

– آرسان صفا و پروا آسترکی / دیکته / بندرعباس

– مسعود معرفی / بحری مسقطی / آبادان

– رضا پُردل / اسکلت دوست‌داشتنیِ من / رشت

– محمد سلیمی‌راد / دووَر (دختر) / دهدشت

– زهره صباغیان / آشیخ حسن / یزد

– علیرضا صانع‌فر / قفس حیوان وحشی / تهران

– صابر الله‌دادیان / عاشقانه‌ترین فیلم سال / ارومیه

– پوریا دهقان / بندپایان / اراک

فیلم‌نامه‌های راه‌یافته به بخش فیلم‌نامه اقتباسی:

– امیر صدقی نیر / سیم‌بان / همدان

– حمیدرضا صالحی / نامه‌های کلاسی / اراک

– رویا نژادشجاعی / سارا / تهران

– مسعود رمضانی / تندیس شوم / آبادان

– مصطفی داوطلب و مرضیه کمالوندی / مواجهه با فیل در تاریکی / تهران

– محمد رحمتی / شیطونی / تهران

– عباس روزبهانی / اغواگر / ملایر

– علی ملکشاهی مقدم / اقبال / تهران

این دوره از جشنواره به دبیری حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان برگزار می‌شود.