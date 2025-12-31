«اروند» ایستگاه داوری؛ فیلمنامههای منتخب سینمای جوان روی میز داوران
همزمان با معرفی هیأت انتخاب و داوری، فیلمنامههای راهیافته به بخش فیلمنامه هفتادودومین جشنواره منطقهای سینمای جوان آبادان–اروند اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، فرهاد پروین، سیامک سلیمانی و حسن لطفی، اعضای هیأت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه این دوره از جشنواره هستند که آثار متقاضیان را بررسی و فیلمنامههای راهیافته را داوری خواهند کرد.
هفتادودومین جشنواره منطقهای سینمای جوان آبادان–اروند از ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ به میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر آبادان برگزار میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فیلمنامههای راهیافته در دو بخش «آزاد» و «اقتباسی» به شرح زیر معرفی شدند:
فیلمنامههای راهیافته به بخش فیلمنامه آزاد:
– فرزانه قائمیزاده / دیو سفید / تهران
– مانا پاکسرشت / سوکولو / رشت
– امید وفایی / گوزنها / ملایر
– سید مرتضی سبزقبا / وقت گل نی / دزفول
– ماجد رستمیزاده / پستاندار / اهواز
– ابوالفضل عزیزی و سیما رسولی / کوت / تهران
– نسیم سیفیپور و نسیم محمدی فارسانی / شب رو / تهران
– ابوالفضل حسینیپور / آلمانی / یزد
– اتابک مهراد / جیرجیرک / نهاوند
– فاطمه حسنی / قرار ملاقات / اندیمشک
– ساجده قدیری / قلب فلزی / اراک
– صادق عساکره / خودخواسته / آبادان
– محمود پوینده / همون همیشگی / تهران
– حمیدرضا ارجمندی و علیرضا مرادی / هیچکس صدا را نمیشنود / ایلام
– آرسان صفا و پروا آسترکی / دیکته / بندرعباس
– مسعود معرفی / بحری مسقطی / آبادان
– رضا پُردل / اسکلت دوستداشتنیِ من / رشت
– محمد سلیمیراد / دووَر (دختر) / دهدشت
– زهره صباغیان / آشیخ حسن / یزد
– علیرضا صانعفر / قفس حیوان وحشی / تهران
– صابر اللهدادیان / عاشقانهترین فیلم سال / ارومیه
– پوریا دهقان / بندپایان / اراک
فیلمنامههای راهیافته به بخش فیلمنامه اقتباسی:
– امیر صدقی نیر / سیمبان / همدان
– حمیدرضا صالحی / نامههای کلاسی / اراک
– رویا نژادشجاعی / سارا / تهران
– مسعود رمضانی / تندیس شوم / آبادان
– مصطفی داوطلب و مرضیه کمالوندی / مواجهه با فیل در تاریکی / تهران
– محمد رحمتی / شیطونی / تهران
– عباس روزبهانی / اغواگر / ملایر
– علی ملکشاهی مقدم / اقبال / تهران
این دوره از جشنواره به دبیری حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان برگزار میشود.