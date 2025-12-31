بازدید تخصصی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان آبادان با هدف شناسایی و حفاظت
محوطه طبیعی و تاریخی گوبان در شهرستان آبادان با حضور کارشناسان میراث فرهنگی و بهمنظور شناسایی عرصه و حریم، مستندسازی و بررسی ظرفیتهای تاریخی و طبیعی مورد بازدید و بررسی میدانی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای اجرای برنامههای حفاظت و شناسایی محوطههای طبیعی و تاریخی منطقه کارشناس میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند بههمراه گروهی از کارشناسان میراث فرهنگی استان خوزستان و نمایندگان محلی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان در شهرستان آبادان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی که با هدف شناسایی دقیق عرصه و حریم محوطه، مستندسازی آثار موجود، تهیه طرح اولیه حفاظت و بررسیهای باستانشناسی انجام شد، اعضای تیم ضمن ارزیابی وضعیت کنونی محوطه، اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، ویژگیهای طبیعی، نحوه شکلگیری آبشارهای گوبان و آثار باقیمانده از لایههای تاریخی منطقه ثبت و مستند کردند.
سعید پیرمند پژوهشگر باستانشناسی در جریان این بررسیها با اشاره به اهمیت محوطه گوبان اظهار کرد: این محوطه علاوه بر برخورداری از آبشارهای گلی و ویژگیهای طبیعی منحصربهفرد از نظر تاریخی و باستانشناسی نیز دارای ارزش قابلتوجهی است و شواهد موجود از استقرارهای انسانی در دورههای مختلف تاریخی حکایت دارد.
وی همچنین وضعیت طبیعی منطقه شامل تپهها، آبشارها، امکان صید ماهی و پوشش گیاهی بومی را از ظرفیتهای مهم توسعه گردشگری پایدار در این محدوده عنوان کرد. به گفته سرپرست گروه کارشناسی پس از پایان مرحله شناسایی، گزارش فنی و نقشههای ثبت محوطه تهیه و برای انجام بررسیهای تکمیلی و برنامهریزی اقدامات حفاظتی به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان ارسال خواهد شد.