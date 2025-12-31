بازدید تخصصی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان آبادان با هدف شناسایی و حفاظت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای اجرای برنامه‌های حفاظت و شناسایی محوطه‌های طبیعی و تاریخی منطقه کارشناس میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند به‌همراه گروهی از کارشناسان میراث فرهنگی استان خوزستان و نمایندگان محلی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان در شهرستان آبادان بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با هدف شناسایی دقیق عرصه و حریم محوطه، مستندسازی آثار موجود، تهیه طرح اولیه حفاظت و بررسی‌های باستان‌شناسی انجام شد، اعضای تیم ضمن ارزیابی وضعیت کنونی محوطه، اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های طبیعی، نحوه شکل‌گیری آبشارهای گوبان و آثار باقی‌مانده از لایه‌های تاریخی منطقه ثبت و مستند کردند.

سعید پیرمند پژوهشگر باستان‌شناسی در جریان این بررسی‌ها با اشاره به اهمیت محوطه گوبان اظهار کرد: این محوطه علاوه بر برخورداری از آبشارهای گلی و ویژگی‌های طبیعی منحصربه‌فرد از نظر تاریخی و باستان‌شناسی نیز دارای ارزش قابل‌توجهی است و شواهد موجود از استقرارهای انسانی در دوره‌های مختلف تاریخی حکایت دارد.

وی همچنین وضعیت طبیعی منطقه شامل تپه‌ها، آبشارها، امکان صید ماهی و پوشش گیاهی بومی را از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری پایدار در این محدوده عنوان کرد. به گفته سرپرست گروه کارشناسی پس از پایان مرحله شناسایی، گزارش فنی و نقشه‌های ثبت محوطه تهیه و برای انجام بررسی‌های تکمیلی و برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/