خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید تخصصی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان آبادان با هدف شناسایی و حفاظت

بازدید تخصصی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان آبادان با هدف شناسایی و حفاظت
کد خبر : 1735783
لینک کوتاه کپی شد.

محوطه طبیعی و تاریخی گوبان در شهرستان آبادان با حضور کارشناسان میراث فرهنگی و به‌منظور شناسایی عرصه و حریم، مستندسازی و بررسی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی مورد بازدید و بررسی میدانی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای اجرای برنامه‌های حفاظت و شناسایی محوطه‌های طبیعی و تاریخی منطقه کارشناس میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند به‌همراه گروهی از کارشناسان میراث فرهنگی استان خوزستان و نمایندگان محلی از محوطه طبیعی و تاریخی گوبان در شهرستان آبادان بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با هدف شناسایی دقیق عرصه و حریم محوطه، مستندسازی آثار موجود، تهیه طرح اولیه حفاظت و بررسی‌های باستان‌شناسی انجام شد، اعضای تیم ضمن ارزیابی وضعیت کنونی محوطه، اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های طبیعی، نحوه شکل‌گیری آبشارهای گوبان و آثار باقی‌مانده از لایه‌های تاریخی منطقه ثبت و مستند کردند.

سعید پیرمند پژوهشگر باستان‌شناسی در جریان این بررسی‌ها با اشاره به اهمیت محوطه گوبان اظهار کرد: این محوطه علاوه بر برخورداری از آبشارهای گلی و ویژگی‌های طبیعی منحصربه‌فرد از نظر تاریخی و باستان‌شناسی نیز دارای ارزش قابل‌توجهی است و شواهد موجود از استقرارهای انسانی در دوره‌های مختلف تاریخی حکایت دارد.

وی همچنین وضعیت طبیعی منطقه شامل تپه‌ها، آبشارها، امکان صید ماهی و پوشش گیاهی بومی را از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری پایدار در این محدوده عنوان کرد. به گفته سرپرست گروه کارشناسی پس از پایان مرحله شناسایی، گزارش فنی و نقشه‌های ثبت محوطه تهیه و برای انجام بررسی‌های تکمیلی و برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان ارسال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی