آغاز طرح «بذر» با رویکرد توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این طرح با رویکردی مهارت‌محور و مبتنی بر نیاز بازار، تلاش دارد آموزش‌هایی را ارائه دهد که مستقیماً قابلیت تبدیل به درآمد و ایجاد شغل پایدار داشته باشند. در همین راستا، نخستین گام اجرایی طرح «بذر» با برگزاری دوره تخصصی پرورش قارچ برای ساکنان منطقه کلید خورد؛ دوره‌ای که به دلیل هزینه راه‌اندازی پایین، امکان اجرا در مقیاس خرد و قابلیت ورود سریع به بازار، به‌عنوان نقطه شروع این طرح انتخاب شده است.

در آیین آغاز این طرح، مجید فاتحی عضو هیئت‌مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ضرورت عبور از آموزش‌های صرفاً نظری و غیرکاربردی، تأکید کرد: موفقیت طرح «بذر» زمانی محقق می‌شود که آموزش‌ها به ایجاد کسب‌وکار واقعی، اتصال به بازار فروش و افزایش درآمد خانوارها منجر شود، نه صرفاً صدور گواهی مهارت.

وی افزود: هدف‌گذاری این طرح، توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی از طریق آموزش‌های هدفمند، پشتیبانی مهارتی و ایجاد پیوند میان آموزش، تولید و بازار است تا زمینه شکل‌گیری مشاغل پایدار در منطقه فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، طرح «بذر» در مراحل بعدی، توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون کشت گلخانه‌ای، هیدروپونیک و سایر فعالیت‌های نوین کشاورزی را دنبال خواهد کرد؛ حوزه‌هایی که در صورت اتصال به زنجیره تأمین و بازار مصرف، می‌توانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال ایفا کنند.

گفتنی است اجرای طرح «بذر» در منطقه آزاد انزلی، گامی عملی در راستای تحقق توسعه متوازن، ارتقای مهارت‌های بومی و حمایت هدفمند از معیشت ساکنان منطقه به شمار می‌رود.

