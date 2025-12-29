افزایش ۵۳٪ تخلیه و بارگیری و جهش صادرات و ترانزیت سوخت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، میثم محمدی‌نژاد، معاون امور بنادر و حوزه خزر این منطقه، گفت: «بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تعداد کشتی‌های تخلیه و بارگیری‌شده در بندر کاسپین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی و لجستیکی است.»

محمدی‌نژاد با تأکید بر نقش بندر کاسپین در تأمین کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: «در بخش واردات غیرنفتی که عمدتاً شامل کالاهای اساسی است، افزایش چشمگیری در حجم بار و کالا به ثبت رسیده؛ کالاهایی که برای بازار داخلی حیاتی بوده و به بهبود پایداری زنجیره تأمین کمک می‌کنند.»

وی بخش دیگری از این رشد را به توسعه ترانزیت سوخت و فرآورده‌های نفتی مرتبط دانست و گفت: «مجتمع بندری کاسپین با ارتقای توانمندی‌های پذیرش، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت، شاهد افزایش قابل‌توجه جریان ترانزیت سوخت از مسیر دریای خزر بوده است؛ موضوعی که بیانگر اعتماد فزاینده شرکت‌های بین‌المللی انرژی به زیرساخت‌های این بندر است.»

معاون امور بنادر منطقه آزاد انزلی در ادامه به ظرفیت مخازن سوختی بندر کاسپین اشاره کرد و اظهار کرد: «این بندر در حال حاضر دارای مخازنی با ظرفیت ۹۴ هزار مترمکعب برای ذخیره انواع سوخت‌های نفتی و فرآورده‌های مشابه است. این ظرفیت، علاوه بر تسهیل عملیات ترانزیت، نقش مهمی در ایجاد اطمینان ذخیره‌سازی و تأمین پایدار انرژی برای بازارهای داخلی و کشورهای همسایه ایفاء می‌کند.»

وی همچنین از رشد چشمگیر صادرات خبر داد و افزود: «بهره‌مندی بندر کاسپین از مزیت اتصال ریلی، موجب تحقق رشد ۲۰۴ درصدی صادرات، به‌ویژه در حوزه صادرات مصالح و مواد ساختمانی شده است.»

محمدی‌نژاد مجموع رشد عملیات تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین را ۵۳ درصد اعلام کرد و در پایان تأکید نمود: «این آمارها نشان می‌دهد بندر کاسپین از مرحله ظرفیت‌سازی عبور کرده و وارد دوره بهره‌برداری اقتصادی شده است؛ با این حال، تداوم این روند مستلزم تقویت خطوط منظم کشتیرانی، توسعه پس‌کرانه ریلی و تثبیت سیاست‌های حمایتی در سطح ملی است.»

