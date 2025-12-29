به گزارش ایلنا؛ حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به تکمیل راهگذر ریلی شرق به غرب آنرا شاخه جنوبی کریدور ریلی چین–ایران–ترکیه–اروپا عنوان کرد و گفت: تکمیل آن می‌تواند ایران را به یکی از حلقه‌های اصلی ترانزیت ریلی در منطقه اوراسیا تبدیل کند.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو به توافق شش‌جانبه ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه اشاره کرد و آن را فرصتی مهم برای فعال‌سازی این مسیر راهبردی دانست.

به گفته وی، حدود ۲۱۰ کیلومتر مسیر ریلی ناتمام در شاخه جنوبی (مرند تا چشمه‌ثریا) همچنان مانع بهره‌برداری کامل از این کریدور است و تکمیل آن سرعت و صرفه اقتصادی ترانزیت را افزایش می‌دهد.

تکمیل راهگذر ریلی شرق به غرب

به گزارش ایلنا؛ روز گذشته برنامه «میز اقتصاد» با تمرکز بر ضرورت تکمیل راهگذر ریلی شرق به غرب برگزار شد؛ راهبردی که با عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران، چین را به اروپا متصل می‌کند و نقش ایران را در معادلات ترانزیتی منطقه پررنگ خواهد ساخت.

در جریان این برنامه اعلام شد؛ نمایندگان شش کشور ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه در استانبول توافقنامه‌ای را برای توسعه ترانزیت ریلی در شاخه جنوبی کریدور چین–اروپا امضاء کرده‌اند. بر اساس مفاد این توافق، هماهنگی تعرفه‌ها، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف قطارها در مرزها و افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان حاضر در برنامه اعلام کردند ظرفیت این مسیر به ده‌ها میلیون تن در سال خواهد رسید و امکان رقابت با مسیرهای جایگزین دریایی و شمالی فراهم شده است.

حلقه مفقوده مسیر مرند تا چشمه ثریا

طبق گزارش ارائه‌شده، شاخه جنوبی این کریدور به‌طور کامل از شبکه ریلی ایران عبور خواهد کرد و مسیر مرند تا چشمه‌ثریا به‌عنوان حلقه مفقوده این راهگذر شناخته شده است و تکمیل این بخش، اتصال مستقیم شبکه ریلی ایران به مرز ترکیه را تقویت خواهد کرد و زمان حمل کالا از شرق آسیا به اروپا را به‌طور محسوسی کاهش خواهد داد.

در برنامه هفتم توسعه نیز، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی به ۳۰ درصد و رشد حجم ترانزیت کشور از ۲۰ میلیون تن به ۴۰ میلیون تن در سال هدف‌گذاری شده است که اجرای این توافق شش‌جانبه زمینه تحقق این اهداف را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این برنامه اعلام شد؛ در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۴۰ قطار کانتینری از مبداء چین وارد ایران شده است؛ آماری که در مقایسه با مجموع هفت قطار کانتینری طی هفت سال گذشته، جهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

حجم مبادلات سالانه میان چین و اروپا بیش از ۳۰۰ میلیون تن است

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این برنامه، ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، در محل تلاقی کریدورهای مهم شرق–غرب و شمال–جنوب قرار گرفته است و از مزیت‌های قابل توجهی در حوزه ترانزیت برخوردار است. حجم مبادلات سالانه میان چین و اروپا بیش از ۳۰۰ میلیون تن برآورد شده است که تنها حدود ۶۰ میلیون تن آن از طریق شبکه ریلی جابه‌جا می‌شود. این در حالی است که سهم ایران از این بازار در سال‌های گذشته محدود بوده اما توافق اخیر با تعیین تعرفه‌های یکسان، ایجاد برنامه زمانی منظم برای حرکت قطارها و تضمین امنیت مسیر، امکان افزایش سهم ایران از این بازار را فراهم خواهد کرد.

در بخش دیگری از این برنامه، نقش منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های حیاتی کریدور شرق به غرب تشریح شد. مسیر ریلی پیشنهادی حدود ۹۰ کیلومتر از محدوده این منطقه است و مسئولان اعلام کردند تکمیل این مسیر، علاوه بر افزایش سرعت و کاهش هزینه حمل‌ونقل، به توسعه اقتصادی منطقه شمال‌غرب کشور نیز کمک خواهد کرد.

به گفته آنان، اتصال منطقه آزاد ماکو به شبکه ریلی سراسری، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، توسعه لجستیک و ایجاد اشتغال را فراهم خواهد ساخت و جایگاه ایران را در کریدور ریلی چین–اروپا بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

