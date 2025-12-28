خبرگزاری کار ایران
برگزاری دوره‌های آموزشی «کاربرد هوش مصنوعی در تدوین مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی» در منطقه آزاد ماکو
به مناسبت هفته «پژوهش و فناوری» و در چارچوب اجرای برنامه‌های ملی و استانی این هفته در دانشگاه‌های مستقر در منطقه آزاد ماکو، سلسله دوره‌های آموزشی با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در تدوین مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی» برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این دوره‌ها در راستای توانمندسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و با هدف ارتقای مهارت‌های پژوهشی آنان، به همت مدیریت اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت آموزشی سازمان منطقه آزاد ماکو و با همکاری دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام‌نور و علمی‌کاربردی ماکو اجرا شد.

در این برنامه آموزشی که با حضور اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه پژوهش برگزار شد، بیش از ۲۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های منطقه آزاد ماکو در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو شرکت کردند و با مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند نگارش علمی، انتخاب موضوع، مدیریت منابع، تحلیل داده‌ها و رعایت اصول اخلاق پژوهش آشنا شدند.

برگزاری این دوره‌ها گامی مؤثر در جهت توسعه مهارت‌های نوین پژوهشی، حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل چهارم و ارتقای سطح کیفی مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی در منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

