در این دوره که با تدریس علی عسگری روزبهانی از مربیان برجسته این رشته برگزار شد، ۵۰ نفر از کوه‌نوردان شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت حضور داشتند و با مباحث تخصصی از جمله اصول ایمنی در صعود، مدیریت خطر، آشنایی با تجهیزات استاندارد و تکنیک‌های نوین کوه‌پیمایی آشنا شدند.

سازمان منطقه آزاد ماکو با حمایت از برگزاری چنین دوره‌هایی، گام مهمی در راستای توسعه ورزش‌های همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ فعالیت‌های سالم در بین جوانان منطقه برداشته است.