خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو

برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1734257
لینک کوتاه کپی شد.

دوره آموزشی «دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی و کوه‌پیمایی» با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت به مدت دو روز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، این دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی، افزایش ایمنی و انتقال دانش فنی به علاقه‌مندان حوزه کوه‌نوردی طراحی و اجرا شد و شامل یک روز آموزش‌های تئوری و یک روز تمرینات عملی در فضای طبیعی بود.

در این دوره که با تدریس علی عسگری روزبهانی از مربیان برجسته این رشته برگزار شد، ۵۰ نفر از کوه‌نوردان شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت حضور داشتند و با مباحث تخصصی از جمله اصول ایمنی در صعود، مدیریت خطر، آشنایی با تجهیزات استاندارد و تکنیک‌های نوین کوه‌پیمایی آشنا شدند.

سازمان منطقه آزاد ماکو با حمایت از برگزاری چنین دوره‌هایی، گام مهمی در راستای توسعه ورزش‌های همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ فعالیت‌های سالم در بین جوانان منطقه برداشته است.

 
برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو
برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو
برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو
برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو
برگزاری دوره تخصصی دانش‌افزایی و ارتقای فنون کوه‌نوردی در منطقه آزاد ماکو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی