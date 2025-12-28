برگزاری دوره تخصصی دانشافزایی و ارتقای فنون کوهنوردی در منطقه آزاد ماکو
دوره آموزشی «دانشافزایی و ارتقای فنون کوهنوردی و کوهپیمایی» با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به مدت دو روز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، این دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی، افزایش ایمنی و انتقال دانش فنی به علاقهمندان حوزه کوهنوردی طراحی و اجرا شد و شامل یک روز آموزشهای تئوری و یک روز تمرینات عملی در فضای طبیعی بود.
در این دوره که با تدریس علی عسگری روزبهانی از مربیان برجسته این رشته برگزار شد، ۵۰ نفر از کوهنوردان شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت حضور داشتند و با مباحث تخصصی از جمله اصول ایمنی در صعود، مدیریت خطر، آشنایی با تجهیزات استاندارد و تکنیکهای نوین کوهپیمایی آشنا شدند.
سازمان منطقه آزاد ماکو با حمایت از برگزاری چنین دورههایی، گام مهمی در راستای توسعه ورزشهای همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ فعالیتهای سالم در بین جوانان منطقه برداشته است.