بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگوی صمیمی با کارگران و مدیران کارخانه، از نزدیک در جریان روند تولید، مسائل و دغدغه‌های نیروی کار قرار گرفت و بر حمایت این منطقه آزاد ارس از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار را مهم و اثرگذار دانست.