خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
کد خبر : 1734247
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور در کارخانه پیشگامان دنیلی ارس (تولید کفش) از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد ارس در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگوی صمیمی با کارگران و مدیران کارخانه، از نزدیک در جریان روند تولید، مسائل و دغدغه‌های نیروی کار قرار گرفت و بر حمایت این  منطقه آزاد ارس از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار را مهم و اثرگذار دانست.

 
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی