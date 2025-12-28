بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از کارخانه پیشگامان دنیلی ارس
دکتر هادی مقدمزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور در کارخانه پیشگامان دنیلی ارس (تولید کفش) از بخشهای مختلف این واحد تولیدی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدمزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان این بازدید ضمن گفتوگوی صمیمی با کارگران و مدیران کارخانه، از نزدیک در جریان روند تولید، مسائل و دغدغههای نیروی کار قرار گرفت و بر حمایت این منطقه آزاد ارس از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار را مهم و اثرگذار دانست.