برگزاری دومین اینفوتور عکاسی ژئوپارک جهانی ارس
اینفوتور عکاسی ژئوپارک جهانی یونسکو ارس با حضور عکاسان برجسته استانهای شمالغرب کشور در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اینفوتور تخصصی عکاسی ژئوپارک جهانی یونسکو ارس با حضور 40 عکاس از استانهای شمالغرب کشور در ژئوسایتهای غربی ژئوپارک ارس ( دره شللی، راکفال، کلیسای چوپان، کلیسای سنت استپانوس ، دلتای ارس، کلیسای ننه مریم و گچی قالاسی) برگزار شد.
این برنامه در راستای برگزاری جشنواره عکاسی ژئوپارک ارس و با هدف ارتقای شناخت هنرمندان تصویرساز از ظرفیتهای زمینشناسی، تنوع طبیعی، بافت فرهنگی و چشماندازهای منطقه برگزار شد.
لازم به توضیح است اولین دوره مسابقه عکس ژئوپارک جهانی ارس بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال آثار جهت شرکت در این جشنواره که در سه بخش ژئوسایت ها و پدیده های زمین شناختی، جاذبه های طبیعی و تنوع زیستی و میراث تاریخی و فرهنگی و ناملموس برگزار می شود، سی ام دیماه می باشد. داوری و انتخاب آثار نیز دهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.