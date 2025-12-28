آغاز فرآیند مناقصه بازسازی اسکله شماره ۱۳ بندر تجاری کیش

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، این پروژه با هدف افزایش ایمنی سازه‌ای، بهبود بهره‌وری عملیاتی و ارتقای سطح خدمات بندری و در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی جزیره کیش تعریف شده است. برآورد اولیه طرح بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۶۵۸ میلیارد ریال می‌باشد.

️فرآیند فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه رسمی مناقصات شرکت ادامه خواهد داشت. همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و بازگشایی پاکات در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر مرکزی شرکت در جزیره کیش انجام می‌شود.️شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش تأکید دارد.

اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر تجاری کیش، ارتقای سطح ایمنی پهلوگیری شناورها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و تجاری خواهد داشت.

️علاقه‌مندان و شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و آگاهی از شرایط و جزئیات مناقصه به اسناد منتشرشده در سامانه مناقصات شرکت به نشانی: tender.kishports.com مراجعه کنند.

