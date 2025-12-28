خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز فرآیند مناقصه بازسازی اسکله شماره ۱۳ بندر تجاری کیش

آغاز فرآیند مناقصه بازسازی اسکله شماره ۱۳ بندر تجاری کیش
کد خبر : 1734235
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های بندری، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، مناقصه عمومی دو مرحله‌ای «عملیات بازسازی و اجرای تعمیرات اسکله شماره ۱۳ بندر تجاری کیش» را در دستور کار قرار داده است.

️به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، این پروژه با هدف افزایش ایمنی سازه‌ای، بهبود بهره‌وری عملیاتی و ارتقای سطح خدمات بندری و در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی جزیره کیش تعریف شده است. برآورد اولیه طرح بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۶۵۸ میلیارد ریال می‌باشد.

️فرآیند فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه رسمی مناقصات شرکت ادامه خواهد داشت. همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و بازگشایی پاکات در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر مرکزی شرکت در جزیره کیش انجام می‌شود.️شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش تأکید دارد.

اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر تجاری کیش، ارتقای سطح ایمنی پهلوگیری شناورها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و تجاری خواهد داشت.

️علاقه‌مندان و شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و آگاهی از شرایط و جزئیات مناقصه به اسناد منتشرشده در سامانه مناقصات شرکت به نشانی: tender.kishports.com مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی