به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، ضمن اعلام جزئیات برنامه‌های جشنواره گفت: جشنواره سینما حقیقت یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای مستند کشور است که با نمایش آثار شاخص و متنوع، بستر مناسبی برای گفت‌وگوهای فرهنگی، تبادل تجربه و ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

سالم پور تصریح کرد: حضور این جشنواره در آبادان، فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه و تعامل سازنده با سینمای مستند کشور است.

سالم‌پور درباره برنامه‌های جشنواره افزود: فیلم‌های جشنواره در دو سانس ۱۸ و ۲۰ به نمایش درمی‌آیند در روز نخست، هفتم دی‌ماه، سانس ۱۸ فیلم‌های «کورش»، «دیدار بلوط»، «دخترک فصل انگور» و «آخرین کلک» و سانس ۲۰ فیلم‌های «رویای ناتمام» و «موسیقی» اکران می‌شوند.

وی ادامه داد: روز دوم، مصادف با هشتم دی‌ماه، سانس ۱۸ به نمایش فیلم‌های «بال‌های آواز خوان» و «جایی برای ایستادن» اختصاص دارد و سانس ۲۰ فیلم‌های «کابوک»، «در معرکه» و «صغری رییس» روی پرده می‌روند.

سالم‌پور همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های فیلم‌سازی با حضور سه فیلم‌ساز مطرح ملی، بخش دیگری از برنامه‌های جشنواره است که فرصتی کم‌نظیر برای آموزش، تبادل تجربه و ارتقای سطح مهارت علاقه‌مندان و فعالان سینمای مستند فراهم می‌کند. این جشنواره، علاوه بر نمایش آثار شاخص، بستری برای نقد و تحلیل مستندها و ارتقای فرهنگ دیداری جامعه نیز به شمار می‌آید.

